Bakan Yumaklı: 39.6 milyon lira para cezası uygulandı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaptığı yazılı açıklamada, tarladan çatala kadar gıdanın her adımını kontrol altında tutmanın, güvenilir gıdayı vatandaşlara sunmanın gayreti içinde çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Piyasada haksız rekabetin etkin bir biçimde önlenmesi için de çaba gösterdiklerini kaydeden Yumaklı, Tarım ve Orman Bakanlığı olarak 2023 yılında 1 milyon 300 bin gıda resmi kontrolü gerçekleştirdiklerini ve bu kontrollerde 18 bin 948 işletme hakkında idari para cezası uyguladıklarına dikkat çekti. Yumaklı, gıda güvenilirliğini teminen yürütülen bu faaliyetlerin her yıl olduğu gibi bu yıl da Kurban Bayramı öncesinde aksatmadan, titizlikle ve aralıksız yürütüldüğünün altını çizerek, 7 bin 500’den fazla gıda kontrol görevlisi tarafından Kurban Bayramı öncesinde Türkiye genelinde gıda resmi kontrollerinin yoğunlaştırıldığını ifade etti. Kurban Bayramı öncesinden başlayarak 1 Haziran 2024’den bugüne kadar Türkiye genelinde toplam 56 bin 38 denetim gerçekleştirildiğini aktaran Yumaklı, "Söz konusu denetimler sonucunda 608 kişi/iş yerine toplamda 39 milyon 629 bin 334 TL idari para cezası uygulandı. 3 işletme için ise savcılığa suç duyurusunda bulunuldu" ifadelerini kullandı.



'VATANDAŞIMIZIN SAĞLIĞIYLA OYNAYANLARA GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ'



Bakan Yumaklı, Kurban Bayramı ile birlikte ekiplerin denetimlerini artırdığını, denetimlerde şeker ve şekerli mamuller, pastacılık ürünleri, unlu mamuller, tatlı üretim ve satış yerleri başta olmak üzere tüm gıda işletmelerine yönelik hassasiyet gösterildiğini kaydetti. Bakan Yumaklı, "Tüketicilerimiz gıda ile ilgili herhangi bir ihbar ve şikayeti için Türkiye’nin her yerinden ’Alo 174 Gıda Hattı’na ya da ’0501 174 0 174’ numaralı WhatsApp Gıda İhbar Hattı’na bildirebilirler. Hiç şüphesiz en iyi denetçi tüketicinin kendisidir. Tüketicilerimiz bu sürece ne kadar dahil olursa o kadar hızlı ve kolay sonuç alabiliyoruz. Vatandaşımızın sağlığıyla oynayanlara göz açtırmıyoruz, açtırmayacağız" dedi.