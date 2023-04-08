Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
HABERLEREkonomi Haberleri

Bakan Yanık: Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yattı

Güncelleme Tarihi:

#Yaşlı Aylığı#Engelli Aylığı#Hesap
Bakan Yanık: Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yattı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 08, 2023 13:50

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Nisan ayı içerisinde 2,7 milyar TL tutarında yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdıklarını açıkladı.

Haberin Devamı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Nisan ayına ilişkin yaşlı aylığı ve engelli aylıkları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Nisan ayı kapsamında yaklaşık 1,5 milyar TL tutarında yaşlı aylığı ödemesi yaptıklarını kaydeden Bakan Yanık, yaklaşık 1,2 milyar TL de engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdıklarını belirtti.

Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini belirten Bakan Yanık, “Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız. Bu doğrultuda Nisan ayında 2,7 milyar TL yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdık” ifadelerini kullandı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yaşlı Aylığı#Engelli Aylığı#Hesap

BAKMADAN GEÇME!

Efsanenin doğuşu beyaz perdede Her şey 1984te peçeteye çizilen bir desenle başladı... Michael dünyayı değiştirdi

Efsanenin doğuşu beyaz perdede! Her şey 1984'te peçeteye çizilen bir desenle başladı... 'Michael dünyayı değiştirdi'

#Air
Kadın düşmanı mı yoksa yaratıcılığın efendisi mi Ölümünün 50nci yıldönümünde Hangisi gerçek Picasso tartışmaları gündemde

Kadın düşmanı mı yoksa yaratıcılığın efendisi mi? Ölümünün 50'nci yıldönümünde 'Hangisi gerçek Picasso?' tartışmaları gündemde

#Pablo Picasso
EZBER BOZAN BİR ARAŞTIRMA | Probiyotik takviyeleri yararlı mı zararlı mı

EZBER BOZAN BİR ARAŞTIRMA | Probiyotik takviyeleri yararlı mı zararlı mı?

#Sağlık