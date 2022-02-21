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HABERLEREkonomi Haberleri

Bakan Yanık duyurdu! Doğalgaz yardımına üç günde 216 bin başvuru yapıldı

#Doğalgaz Yardımı#Son Dakika#Derya Yanık
Bakan Yanık duyurdu Doğalgaz yardımına üç günde 216 bin başvuru yapıldı

Bakan Yanık, "Doğalgaz yardımı kapsamında son üç günde e-Devlet üzerinden 216 bin başvuru aldık. Daha fazla vatandaşımıza ulaşmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık doğal gaz yardımı için 216 bin kişinin başvurduğunu duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yayınlayan Yanık, "Doğalgaz yardımı kapsamında son üç günde e-Devlet üzerinden 216 bin başvuru aldık. Daha fazla vatandaşımıza ulaşmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Doğalgaz desteği, sosyal yardımlaşma ya da E-Devlet üzerinden müracaata açık şekilde yapılıyor. Doğalgaz desteğinden yararlanmak isteyen kişiler, e-Devlet üzerinden veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuruda bulunabiliyor.

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DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık yaptığı yazılı açıklamada, ‘Doğalgaz Tüketim Desteği’ne başvuruların E-Devlet üzerinden yapılacağını belirterek, “Desteğimizden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız, sistem üzerinden bakanlığımızca sunulan Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti ekranından gerekli bilgileri doldurarak başvurularını yapabilecek” açıklamasında bulunmuştu.

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Ödemeler mart ayında gerçekleştirilecek ve ısıl harita baz alınarak 2 dönemlik belirlenen destek tutarı 450 TL - 1150 TL arasında değişecek. 

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İhtiyaç sahibi olmak şartıyla doğalgaz altyapısı bulunan 647 ilçe/beldede oturan ve doğalgaz aboneliği olan herkesin destekten yararlanabileceğini kaydeden Bakan Yanık, “Doğalgaz Tüketim Desteğini hem faturalı hem de ön ödemeli sayaç kullanan hanelere vereceğiz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın, e- Devlet üzerinden yaptıkları başvuruları onaylandıktan sonra hak sahipliği bulunan vatandaşlarımız PTT’ye gidip faturalarını ibraz ederek destekten yararlanabilecek" demişti. 

 

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#Doğalgaz Yardımı#Son Dakika#Derya Yanık

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