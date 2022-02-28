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Bakan Yanık açıkladı! 230 milyon lira aktarıldı

#Derya Yanık#Kış Desteği#Vakıf
Bakan Yanık açıkladı 230 milyon lira aktarıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık "450 milyon TL’lik kış desteğinin ikinci kısmı olan 230 milyon TL’yi SYDV’lere aktardık" dedi.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi vatandaşların kış mevsiminden olumsuz etkilenmemeleri için hazırlanan 450 milyon TL’lik ek kaynağın ikinci kısmı olan 230 milyon TL’nin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) aktarıldığını açıkladı.

İhtiyaç sahibi vatandaşların kış mevsiminden olumsuz etkilenmemeleri için çalışmaların aralıksız bir şekilde devam ettiğini vurgulayan Bakan Yanık, bu doğrultuda destekleri vatandaşlarla buluşturmayı sürdürdüklerini bildirdi.

Bakan Yanık, toplumsal refahın tabana yayılması için azami özen gösterdiklerinin altını çizdi.

Hazırlanan ek kaynağın vatandaşların taleplerinin karşılanması noktasında kullanıma hazır olduğunun altını çizen Bakan Yanık, “Ocak ve Şubat aylarına ilişkin hazırladığımız 450 milyon TL’lik ek kaynağın ilk kısmı olan 220 milyon TL’yi geçtiğimiz ay SYDV’lerimize göndermiştik. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın kış mevsiminden olumsuz etkilenmemeleri için hazırladığımız ek kaynağımızın ikinci kısmı olan 230 milyon TL’yi de SYDV’lerimize aktardık” dedi.

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SYDV’lere her ay düzenli olarak kaynak aktardıklarının bilgisini veren Bakan Yanık, “Vakıflarımız aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara ayni ve nakdi yardımlarımızı ulaştırıyoruz. İki periyotta aktardığımız bu 450 milyon TL’lik ek kaynak ile önceliğimiz kış aylarında ihtiyaçların karşılanması olacak” ifadelerini kullandı.

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#Derya Yanık#Kış Desteği#Vakıf

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