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Bakan Varank: Togg sipariş sayısı 41 bin oldu

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#Togg#Mustafa Varank#Sipariş
Bakan Varank: Togg sipariş sayısı 41 bin oldu
Oluşturulma Tarihi: Mart 20, 2023 08:34

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin otomobili Togg için ön sipariş veren kişi sayısının 41 bin olduğunu duyurdu. Teslimatlar ay sonundan itibaren başlayacak.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, açıklamayı sosyal medya hesabı üzerinden yaptı.

Togg T10x sipariş sayısının 41 bin olduğunu belirten Bakan Varank, paylaşımında şu sözlere yer verdi:

"'Yapamazsınız', 'Hani fabrikası nerede', 'Neresi yerli ki', 'Fabrikada üretim bandı yok ithal bunlar', '2 milyon liradan aşağı olmaz, kimse almaz' Bu cümleleri kuranları hatırladınız değil mi? Bugün itibarıyla Togg T10x siparişi 41 BİN oldu!"

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#Togg#Mustafa Varank#Sipariş

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