Bakan Varank: Togg sipariş sayısı 41 bin oldu

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, açıklamayı sosyal medya hesabı üzerinden yaptı.

Togg T10x sipariş sayısının 41 bin olduğunu belirten Bakan Varank, paylaşımında şu sözlere yer verdi:

"'Yapamazsınız', 'Hani fabrikası nerede', 'Neresi yerli ki', 'Fabrikada üretim bandı yok ithal bunlar', '2 milyon liradan aşağı olmaz, kimse almaz' Bu cümleleri kuranları hatırladınız değil mi? Bugün itibarıyla Togg T10x siparişi 41 BİN oldu!"