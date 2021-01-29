Bakan Varank: Sanayicimizin, üreticimizin, esnafımızın yanında durmaya devam ediyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Tüm dünyayı etkisi altına alan salgından medet umup hükümetimizin, devletimizin aciz duruma düşmesini dört gözle bekleyenler var. Tüm bu beklentilere inat sanayicimizin, üreticimizin, esnafımızın yanında durmaya devam ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Bakanı Varank, "Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri başta olmak üzere ülkemiz terörden çok çekti. Bu bölgelerimizin terörle anılma dönemi artık bitmiş, yatırım ve üretimle şahlanma, hak ettiği refaha kavuşma dönemi başlamıştır. İşte Sütaş'ın Bingöl'de faaliyete geçireceği yatırım bunun en somut örneği. Gelin bu örnekleri hep birlikte çoğaltalım ve hep birlikte üreterek büyüyelim." dedi.

Bakan Varank, "(Sütaş yatırımı) Tesisin Etki Analizi raporundaki tahminlere göre 12 yıllık projeksiyon sonunda bu tesis, pozitif dışsal etkileriyle Bingöl ekonomisine yıllık ilave 1 milyar 375 milyon dolar katkı sağlayacak. Dışarıya verilen göçün azalmasıyla il nüfusunu 48 bin kişi artıracak. İl düzeyinde kişi başı gelirin yüzde 40 daha fazla artmasına ve bu sayede ülke ortalamasına yakınsamasına vesile olacak." ifadesinde bulundu.