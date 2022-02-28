Bakan Varank duyurdu! Türkiye'deki unicorn şirket sayısı altı oldu

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yazılım şirketi Insider'ın yurt dışından aldığı 121 milyon dolarlık yatırım ile 1 milyar dolar değerlemeyi aştığını ve Türkiye'nin altıncı unicorn şirketi olduğunu duyurdu.

Bakan Varank paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

6. Turcornumuz hayırlı olsun Insıder 121 Milyon dolar yatırım alarak, 1 Milyar dolar değerlemeyi aştı ve Türkiye’nin yazılım alanındaki ilk #Turcorn’u oldu. Ülkemizin yazılım ekosistemi her geçen gün daha da güçleniyor!