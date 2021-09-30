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Bakan Varank duyurdu! 2023’e kadar 10’a ulaşacak...

#Türkiye Ekonomisi#Mustafa Varank#Unicorn
Bakan Varank duyurdu 2023’e kadar 10’a ulaşacak...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yürütücülüğünü Bilişim Vadisi’nin yaptığı Açık Kaynak Platformu 42 Kocaeli’nin açılışını yaptı. Varank, "Bugün geldiğimiz noktada Türkiye’nin unicorn sayısı, 5’e ulaştı. İnşallah 2023 yılına kadar da 10’a ulaşacak" dedi.

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Şaduman UNUTMAZ/ ANKARA, (DHA)- Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, öğrenciler arasında öğrenmeye dayalı metot kullanan yazılım okulları Ekol 42’nin küresel ağının Türkiye’deki ikinci adresi 42 Kocaeli, Bilişim Vadisi’nde açıldı.

Mezunlarının hemen hemen hepsinin iş bulduğu Ekol 42, öğrencilerin bir öğretmen olmadan oyunlaştırma yöntemini kullanarak, yazılım alanında sınırlarını keşfetme prensibine dayanıyor.

42 Kocaeli’nin Türkiye’nin teknoloji ve inovasyon üssü Bilişim Vadisi’ndeki resmi açılışını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank gerçekleştirdi.

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’DÜNYADA EN İYİ ŞİRKETLERDE ÇALIŞMAYA BAŞLADILAR’

Bakan Varank, Açık Kaynak Platformu 42 Kocaeli’nin, 339 bilgisayar kapasitesi ile 1155 metrekare alanda 7/24 eğitim vereceğini belirterek, "Tüm Türkiye’den 3 binden fazla başvuru alınan yazılım okulunda 172 kişi ilk havuz eğitimine kaydoldu. 42 Kocaeli’nde eğitim görecek öğrenciler, Bilişim Vadisi kampüsünde teknoloji ekosisteminin tam göbeğinde eğitim alma imkanına sahip olacak. Dünyada 42 okullarında eğitim alan öğrencilerin yaklaşık yarısının daha önceden hiçbir kodlama deneyimi olmamasına rağmen mezunlarının tamamı istihdam ediliyor. Buradan mezun olan öğrenciler bilişim ve yazılım alanında dünyanın en iyi şirketlerinde çalışmaya başlıyor. Bu okullar aslında özel yetenek havuzu vazifesi gören, yazılım sektörü için bulunmaz bir insan kaynağı alanı konumunda. 42 İstanbul ve 42 Kocaeli okullarımızın da yakın zamanda aynı performansı yakalayacağına inanıyorum" dedi.

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’İDDİAMIZ BÜYÜK’

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Bakan Varank, gençlerden birer girişimci olarak Türkiyenin geleceğine ve bilişim ekosistemine katkı sunmalarını beklediklerini belirterek, "Ülkemizde açık kaynak yazılım geliştirme kültürünü sağlamlaştırmada iddiamız büyük. Biz gençlerimizin içlerindeki teknoloji ateşini büyütmek için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. İşte geçen hafta 40 bin takımın başvuruda bulunduğu bir teknoloji festivalini 72 paydaşımızla birlikte gerçekleştirdik. TEKNOFEST yarışmalarında dedesinin tarlasından ilham alarak uzayda tarım yapabilecek robotları üretmeye çalışan gençlerimiz bile vardı. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ile birlikte gerçekleştirdiğimiz Hackİstanbul etkinliğinde 2 bine yakın yazılımcı genç siber güvenlik alanında hünerlerini gösterdi. Geçtiğimiz aylarda ABD’de bir şehirde su şebekesi sistemine sızan siber korsanlar içme suyunda bulunan klor miktarını artırarak yüzlerce insanı kolaylıkla zehirledi. Şirketler kötü niyetli yazılımlar üzerinden telafisi güç kayıplarla karşı karşıya kalabiliyorlar. Bu sebeple yazılım dünyasında da ülkesini ve vatandaşlarını gözünü kırpmadan koruyacak kahramanlara ihtiyacımız var" diye konuştu.

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2023 HEDEFİ 10 UNİCORN

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Bakan Varank, 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi ile ilgili de "Türkiye’den 2023 yılına kadar en az 10 unicorn, yani milyar doların üzerinde değerlemeye ulaşan şirket çıkarmak istiyoruz, bunlara da ’Turcorn’ diyeceğiz dedik. O zaman bizimle dalga geçtiler. Dediler ki ’Türkiye’de öyle bir ekosistem yok, öyle girişimcilik atmosferi yok. Türkiye’den unicorn, Turcorn falan çıkmaz’. Bugün geldiğimiz noktada Türkiye’nin unicorn sayısı 5’e ulaştı. İnşallah 2023 yılına kadar da 10’a ulaşacak" dedi.

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#Türkiye Ekonomisi#Mustafa Varank#Unicorn