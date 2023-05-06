Bakan Varank açıkladı: Depremzede KOBİ'lere 75 bin liralık destek

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOSGEB’in yeni desteğini, sosyal medya hesabından duyurdu. Bakan Varank mesajında “Yaraları sarmaya devam ediyoruz. Depremde iş yerleri hasar gören ve bu zorlu şartlara rağmen işlerine devam eden KOBİ’lerimizi yalnız bırakmıyoruz. KOSGEB aracılığıyla bu işletmelerin; bakım, onarım, personel gibi ihtiyaçlarına 75 bin lira destek sağlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Bakan Varank, Osmangazi Belediyesi Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde katıldığı bir televizyon programında da KOSGEB desteğiyle ilgili şunları söyledi: Yeni bir desteği devreye aldık. Burada özellikle yeni kurduğumuz çarşılarda, küçük dükkanlardan bahsediyoruz, Bir esnafımız var dükkanında ufak tefek zararlar oluştu, işletmesini devam edebilsin diye KOSGEB üzerinden bankaları karıştırmadan 75 bin liraya kadar faizsiz bir kredi vereceğiz. 1 yılı geri ödemesiz, 3 yılda ödenecek. Kim başvurursa bu desteği vereceğiz.

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AFET DÖNEMİ İŞLETME DESTEĞİ

KOSGEB desteği, 6 Şubat’ta yaşanan depremler nedeniyle ilan edilen OHAL ve sonrasında kapsama alınan iller ve ilçelerde geçerli olacak. Buralarda imalat sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin faaliyetlerinin aksamaması ve devamlılıklarının sağlanabilmesi için İşletme Geliştirme Destek Programı kapsamında Afet Dönemi İşletme Desteği uygulamaya alındı.

KİMLER FAYDALANACAK?

75 bin lira üst limitli destekten, iş yeri hasar durumuna ilişkin resmi makamlardan belge alan işletmelerden; deprem sonrası kurulan geçici nitelikteki çarşı alanlarında, sanayi sitelerinde faaliyet gösteren veya NACE Rev. 2’ye göre Kısım C – imalat sektöründe faaliyet gösteren işletmeler faydalanabilecek.

NELER KAPSAMDA?

İşletmelerin; faaliyet gösterdikleri yapıların bakım, tadilat, onarımlarına ilişkin hizmet alım giderleri, istihdam ettikleri personel giderleri ve faaliyet konuları ile ilgili alacakları ile ham madde, malzeme, teçhizat, donanım gibi giderlerine destek verilecek. Giderlerin büyük deprem felaketinden sonra gerçekleşmiş olmasına bakılacak.

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GERİ ÖDEMELER NASIL OLACAK?

Destek programı kapsamında yapılacak geri ödemeler; programın tamamlanma tarihinden itibaren 12 ayı ödemesiz olmak üzere, 4’er aylık dönemler halinde 6 eşit taksitte yapılacak. İlk taksitin geri ödeme tarihi, programın tamamlanma tarihinden sonraki 12 aylık süreyi takip eden ilk iş günü olacak.

BUGÜNE KADAR NELER YAPILDI?

KOSGEB, depremin ilk gününden itibaren bölgedeki KOBİ’lere yönelik çalışmalar yürüttü. KOBİ’lerin hızla toparlanmaları amacıyla işletmelerin KOSGEB’e olan 2023 yılı borçları ile felakette hayatını kaybeden işletmecilerin tüm borçları silindi.

ACİL DESTEK KREDİSİ

Bölgede hasar gören işletmelerin faaliyetlerine dönmesi amacıyla Acil Destek Kredisi Programı başlatıldı. Bu durumdaki işletmelere ölçeklerine bakılarak 1 buçuk milyon liraya kadar hızlı finansman imkânı sağlandı.

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YAŞAM ALANI DESTEĞİ

Afet Dönemi Yaşam Alanı Desteği ile de deprem bölgelerindeki KOBİ’lere ve esnafa 300 bin liraya kadar geri ödemesiz konteyner desteği hayata geçirildi. Konteyner başına 30 bin lira olan destekten işletmeler, 10 konteynere kadar yararlanabiliyor.