Bakan Varank '42 İstanbul'da yazılımcı gençlerle buluştu

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Vadi İstanbul’da bulunan 42 İstanbul’a sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren Bakan Varank, “Burası, katılımcı arkadaşlarımıza hiçbir eğitmen olmadan tamamen oyunlaştırma ve proje modeliyle yazılım öğreten bir okul. Bu tip inovatif eğitim metotlarıyla Türkiye’deki yazılımcı kapasitesini arttırmak istiyoruz.” dedi. Bakan Varank ziyarette gençlere Masterchef yarışmasının İtalyan jüri üyesi Danilo Zanna’nın özel tarifi ile yapılan tiramisu ikram etti.

BAKANI GÖRÜNCE ŞAŞIRDILAR

Türkiye Açık Kaynak Platformu ile Ekol 42’nin iş birliği sonucunda Türkiye’de 42 İstanbul ve 42 Kocaeli okulları açıldı. Bakan Varank, akran öğrenmesi yöntemiyle yazılım öğreten 42 İstanbul’u ziyaret etti. Bilgisayar başında kod yazan gençler, karşılarındaBakan Varank’ı görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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Gençlerle sohbet eden onların okul ve yazılımcılıkla ilgili görüşlerini dinleyen Bakan Varank, daha sonra yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

3 SENEDE MEZUN OLUYORLAR: Burası, katılımcı arkadaşlarımıza hiçbir eğitmen olmadan tamamen oyunlaştırma ve proje modeliyle yazılım öğreten bir okul. Buradaki programları takip ederek birbirlerine yardımcı olarak bir yazılımcı olarak yetişiyorlar. Ortalama üç senede hiçbir yazılım bilgisi olmadan daha önce bu işlerin eğitimini almamış insanlar buradan mezun olabiliyorlar. Biz bu okulları ülkemize geçen sene kazandırdık.

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SINAVLA GİRİLİYOR: 42 Kocaeli ve 42 İstanbul’da bu işe merakı olan özellikle gençlerimizi bir sınava tabi tutuyoruz. Genç arkadaşlarımızın algoritma çözme kabiliyetleri var mı, matematiksel düşünme kabiliyetleri var mı sadece ona bakıyoruz. 18 yaşını bitirmiş Türk vatandaşı her arkadaşımız bu okullara başvurabiliyorlar.

YÜZDE 90’I İŞ BULUYOR: Bugün genç arkadaşlarımızı ziyarete geldik. Daha önce tatlı ısmarlama sözü vermiştim. Onu yerine getirmiş oldum. Kendileriyle sohbet ettik. 42 okulları yenilikçi bir öğrenme metodu.Mezunları başarılı şekilde yazılım öğreniyorlar. Mezunlarının yüzde 90’lar seviyesinde iş bulduğunu daha önceki tecrübelerden görebiliyoruz. Bu tip inovatif eğitim metotlarıyla Türkiye’deki yazılımcı kapasitesini arttırmak istiyoruz. 42 okulları da şimdiye kadar yüzümüzü ağartan bir çalışma oldu.

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İNOVATİF BİR MODEL: Bu okulların en büyük özelliği hiçbir eğitmen olmadan tamamen oyunlaştırma ve proje temelli bir şekilde yazılımı öğretmesi. Burada öğrenciler hem bu oyunlaştırılmış metotla projeleri yaparak yazılım öğreniyorlar. Aynı zamanda hoca olmadan kendi kendilerine bu işi öğreterek bir araya gelerek problem çözerek yazılım öğreniyorlar. Gerçekten inovatif bir metot. Bu okulları gençlerimizin önünü açmak için tasarladık. Hiçbir ücret talep etmiyoruz. Burada paydaşlarımız da var.

GLOBAL MARKALAR: Bu programı, Türkiye Açık Kaynak Platformu ile birlikte geliştirdik. Platformun büyük yazılımcı firma ortakları var. Global markalar bu işin ortağı. Oradaki firmalar da bu öğrencilerimizi birinci yıldan itibaren stajyer olarak bünyelerine katıyorlar. Şirketlerimizin nitelikli eleman ihtiyacını da bu şekilde sağlamış oluyoruz.

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YEMEKLER SENDEN

Bakan Varank, ziyaretin sonunda gençlere İtalyan tatlısı tiramisu ikram etti. Vadi İstanbul’da restoranı olan ünlü şef Danilo Zanna’nın özel tarifiyle yapılan tiramisuyu yaklaşık 150 gence servis eden Bakan Varank, Danilo Şef ile de görüntülü görüştü. Bakan Varank, “Tiramisuları ben ısmarladım. Yemekler de senden şefim.” derken Danilo Şef de “Hepsini ağırlayacağım, benim misafirim olsunlar.” karşılığını verdi.

ÇOK ŞAŞIRDIK

42 İstanbul katılımcılarından Selin Tepe, hem çalışıp hem eğlenerek öğrendiklerini belirterek “Ben zaten başka bir okulda okuyorum ama burası çok daha iyi. Bakanımıza çok teşekkür ederiz. Bize de sürpriz oldu. Çok şaşırdık görünce.” dedi.

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İNCE BİR HAREKET

İrem Öztimur, 42 İstanbul’da yazılımın temellerini öğrendiklerini ifade ederek “İmkanlar çok güzel. Ben bu kadarını beklemiyordum.” ifadelerini kullanırken Hasan Kemal Gümüşcüoğlu, “Çok farklı bir eğitim. Türkiye’de ilk defa gördüğüm bir şey. Sunulan sistemden ve imkanlardan çok memnunum. Sayın bakanım sürprizine şaşırdım. İnce bir hareket. Bize ikramda bulundu.” değerlendirmesini yaptı.

ÖĞRENİRKEN ÖĞRETME

Muhammed Enes Başpınar, öğrenirken öğretmenin kendi öğrenme sürecini olumlu etkilediği anlatarak “Bir okulda öğretmenden alabildiğiniz o öğretmenle sınırlıyken burada herkesin bilgisini herkesten alabiliyorsun.” sözleriyle 42 İstanbul deneyimini aktardı.

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KENDİN ÇABALAYINCA DAHA KALICI

Karabük Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği 4’üncü sınıf öğrencisi Ayşe Hümeyra Cengiz, Bakan Varank’a sürpriz ziyareti ve ikramı için teşekkür ederek 42 İstanbul serüvenini şu sözlerle anlattı: Yazılım eğitimi alıyoruz. Şubat’tan beri buradayım. Okulla birlikte yürütüyorum. Bakanımızın attığı twit’i görerek buraya geldim. Kendimiz araştırarak çabalayarak öğrendiğimizde daha kalıcı olduğunu düşünüyorum.

DANİLO ŞEF SÖZÜNÜ TUTTU

Bakan Varank’ın ziyaretinin ardından Danilo Şef, 42 İstanbul öğrencileri ve mezunlarına Vadi İstanbul’da bulunan restoranında kahvaltı verdi. Danilo Şef, Türkiye’nin en zeki ve en başarılı gençlerini ağırladıklarını ifade ederken Türkiye Açık Kaynak Platformu Direktörü Sertaç Yerlikaya da ev sahipliği için Danilo Şef’e teşekkür etti.

TEKNOLOJİYE DESTEĞİNİ UNUTMAYACAĞIZ

Danilo Şef, kahvaltı sırasında Bakan Varank’ı görüntülü aradı. Bakan Varank, gösterdiği ilgi nedeniyle Danilo Şef’e teşekkürlerini ileterek “Türkiye’de yüksek teknolojiye verdiğin desteği hiç unutmayacağız.” esprisini yaptı. Danilo Şef de “Estağfurullah seve seve ama maşallah ne kadar çok yemek yiyorlar.” karşılığını verdi.

Daha sonra ikili arasında şu diyalog gerçekleşti:

BAKAN VARANK: Onlar alınteri değil akıl teri akıtıyorlar. Akıl teri daha çok enerji gerektiriyor.

DANİLO ŞEF: Hepsi çok sempatik güzel, akıllı ama birkaç tane...

BAKAN VARANK: Yazılım işini beceremeyenleri yarışmaya götür, orda yemek yapsınlar.

DANİLO ŞEF: Birkaç tane Masterchef için seçeceğiz.

DANİLO ŞEF: Sayın bakanım teşekkür ederim gençlerle tanışma fırsatı bulduğum için.

BAKAN VARANK: Bütün öğrenci arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum. Diğer şeflere söyle onlar da bir gün ağırlasın.

DANİLO ŞEF: Hemen, hemen. Top bende.