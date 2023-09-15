Bakan Uraloğlu'ndan öğrencilere müjde! Vergisiz telefonda son aşamaya gelindi

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren bedava internet ve vergisiz cep telefonlarına ilişkin olarak düzenlemenin son aşamaya geldiğini söyledi.

Bakan Uraloğlu, G20 zirvesinde ortaya çıkan Kalkınma Yolu'na ilişkin olarak da deniz-kara-deniz-kara taşımacılığın çok efektif olmayacağını, Türkiye'nin geliştirdiği yolun daha efektif olacağını söyledi.

Bakan Uraloğlu'nun NTV'deki açıklamaları şöyle:

ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ CEP TELEFONU

10 gb ücretsiz internet olacak. 10 gb internet konusun GSB ile YÖK, MEB ve Ulaştırma Bakanlığı olarak hitap edilecek üniversite öğrencilerine yönelik operatörlerden teklif aldık. Cevdet Yılmaz koordinasyonunda yürütüyoruz. Son aşamaya geldik. Vergisiz cep telefonlarına ilişkin UAB olarak destek veriyoruz. Hangi cihazlar, hangi parasal limitlerdeki cihazlar olacak onlar belirlenecek ve kamuoyuna duyurulup paylaşılır.

KALKINMA YOLU

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Hindistan başbakanının açıkladığı projede deniz yolu var, sonra 4 ülkeyi geçen karayolu ve Akdeniz'e inip sonra deniz yolu AB limanlarına gidecek olan hattan sonra da demiryollarıyla AB'nin içine gidecek proje var. Burada zaman çok kıymetli. Deniz-kara-deniz-kara taşımasının zaman anlamında çok da efektif olmayacağını değerlendirebiliriz.

Proje genel anlamda hazır, Irak ve Türkiye tarafında. Bölgedeki hiçbir ülkeyi ötekileştirmeden, herkesin bu projeye katkısını sağlayacak süreç başlattık. Irak, BAE, Türkiye değil, tüm ülkeleri katalım. Bizim kamyoncularımıza güzergahı bırakın, onlar en doğru hattı çizerler. Kamyoncularımızın en önemli kesimi Gerede'ye kadar devlet yolunu kullanırlar. Kargasekmez'de eğim var diye. Doğru ve verimli, ucuz olan güzergah budur, gelip oraya oturacaktır diye düşünüyorum.

IRAK YOLU

Bu yılın başından beri Irak, BAE tarafıyla görüşmeleri yürütüyoruz. Saha incelemelerimiz teknik ekipler tarafından yapıldı, projenin detayları kaldı. Bunun finansmanıyla ilgili de karar verildi. Bu ayın sonu olmadan Irak programı planladık. Orada bakan seviyesinde belki başbakan seviyesinde de görüşme olacak. Cumhurbaşkanımızın Irak Başbakanıyla bir araya geleceği Ekim ayında bu işin imzası atılır diye düşünüyorum. Maliyeler konusunda 1200 km demiryolu, ona paralel güzergahta otoyol planlıyoruz. 15-20 milyar dolar seviyesinde maliyeti olacak. Gerek Körfez tarafından gerek Irak'tan finansmanının sağlanacağı aşamaya gelmiş durumdayız. Türk müteahhitleri de projede yer alacaktır.

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BAE İLE ANLAŞMA

Demiryollarında yapmayı düşündüğümüz projeler var. YSS'den geçecek hattın 122 kilometredir, onun finanse edilmesinden tutun, mevcut otoyol işletmecilerine ortak olunması gündemi var, bazı limanların işletilmesi gündemi var, bunları görüşüyoruz. Karar genel anlamda verildi. Yaklaşık 5-6 milyar dolarlık proje söz konusu.

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DEPREME HAZIRLIK

Yönetmeliğe göre yapılarımızı gözden geçiriyoruz. Yeni yapılarda sıkıntı yok. Karayolları tarafına baktığımızda 3 tane köprü var, Marmaray, Avrasya Tüneli var, bunlar kritik yapılar. Depremde yıkıldığında, hasar gördüğünde ulaşımın aksayacağı yapılar. Yolda Kahramanmaraş'ta ciddi hasarlar oldu ama yolda oldu, kritik yapılar dediğimiz köprü, tünellerde birkaç saatte geçiş veremiyorsunuz. 15 Temmuz Köprüsü'nün askı halatlarını değiştirdik. FSM'de çelik halatları değiştiriyoruz. Onarım çalışmalarımız var.

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DEPREM ANINDA GSM HATLARI NE OLACAK?

Büyük depremde zarar görmeyen yapı olmadı. Adıyaman'da 60 gün kaldım. 3 tane operatörümüz var, üçünün de baz istasyonu bir binanın üstündeydi, bina yıkılınca baz istasyonu da devre dışı kaldı. Bundan sonra bunlara pek müsaade etmeyeceğiz. Açık alanlarda kuleler şeklinde bunları yapacağız. Şu anda 11 ilde zarar gören baz istasyonlarını böyle yaptık. Depremden artık kuleyi yaparken depreme uygun yaptığımız için sıkıntı görmeyeceğini düşünüyoruz. Bu bir dönüşüm süreci. Siz gidiyorsunuz operatörün telefonu çekiyor, diğeri çekmiyor. Üç operatör makul kapasitede diğer operatörlere de yararlandırma imkanı versin diyoruz. Devamlılığı da tesis edelim.

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BÜYÜK İSTANBUL TÜNELİ PROJESİ

Gerçekten ismi gibi kendisi de büyük bir proje. Boğazın yeniden geçilmesi gereken bir proje. Yine tünel projesi, İstanbul'un ana arterlerine hizmet edebilecek bir hat. 25 kilometre uzunluğunda 13 istasyondan oluşacak. Demiryolu geçişi şeklinde projelendirilecek. Türkiye'deki ekonomik durumu da dikkate alarak uygun zamanlamayla yapımını başlatmak istiyoruz. Kısa zaman diye addedersek doğru olmaz.

TÜRKİYE KART UYGULAMASI

Cüzdanlardan 7-8 kart çıkıyor, ciddi kalabalıklık var. Ankara'da toplu taşıma kullanıyorsak ödeme sistemi var. Elimizde bir kart var. Konya'da kart, İstanbul'da kart. Çok ilde yaşıyor ve seyahat ediyorsak oradaki tüm kartlar cebimizde. Türkiye Kart'la bunu tekleştirelim diye proje var. Denemesini yaptık. Yaygınlaştırdığımız zaman sadece ulaşım değil, ödeme işlemlerinde de kullanılacak. Otoparklarda, müzelerde kullanılabilecek.

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ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ CEP TELEFONU

10 gb ücretsiz internet olacak. 10 gb internet konusun GSB ile YÖK, MEB ve Ulaştırma Bakanlığı olarak hitap edilecek üniversite öğrencilerine yönelik operatörlerden teklif aldık. Cevdet Yılmaz koordinasyonunda yürütüyoruz. Son aşamaya geldik. Vergisiz cep telefonlarına ilişkin UAB olarak destek veriyoruz. Hangi cihazlar, hangi parasal limitlerdeki cihazlar olacak onlar belirlenecek ve kamuoyuna duyurulup paylaşılır.