Bakan Uraloğlu: Çok daha güçlü Kahramanmaraş kuracağız

Haberin Devamı

Bakan Uraloğlu'nun açıklamaları şöyle:

Çok önemli çalışmalar gerçekleştirdik. 11 ilimizde büyük mesafeler kat ettik. Deprem sonrasında da deprem bölgelerinde ikamet eden vatandaşlar bu gerçeği gördü ve desteği sandıkta gösterdi. Milletimizin teveccühüne layık olmak için çalışıyoruz. Ülkemizin değil insanlık tarihinin en yıkıcı afetlerinden birini yaşadık. İnsan iradesini aşan pek çok sıkıntıyla karşılaştık. Devlet, millet el ele vererek AFAD koordinasyonuyla büyük çalışmalar gerçekleştirdik. Depremler sonrasına 2,5 milyon afetzedemizi önce çadır, sonra konteyner, yurt, misafirhanelere yerleştirdik.

Aslında deprem gecesi kar fırtınası bekleniyordu, bizler de teyakkuz halinde yağış için önlemler alıyorduk. Deprem haberini alır almaz bölgeye koştuk. Böyle felaket ile karşılaşacağımızı hayal etmiyorduk. Aynı gün öğle saatlerinde 7,6 büyüklüğündeki depremin sarsıntısı ve korkusunu hep beraber yaşadık.

Haberin Devamı

69 bin kilometrelik karayolu ağımızın 9 bin kilometresi deprem bölgesindeydi ve 184 kilometresi hasar aldı. Ekiplerimiz bu yollara müdahale etti. Öncelikle ulaşımı sağladık, sonrasında da enkaz kaldırma çalışmalarını başlattık.

Depremde 79 kilometrelik Kahramanmaraş'ta yol etkilendi. Kahramanmaraş'ın ulaşım ve iletişim altyapısını eskiden daha iyi duruma getireceğiz. 39 milyar lira yatırım gerçekleştirdik.

Geçmişten geleceğe uzanan çok daha güçlü Kahramanmaraş kuracağız.

Bir köy ziyaretinde yardım çalışmaları yaparken yanımıza aldığımız çikolataları çocuklara dağıtıyorduk. Çocuklardan biri aldı, ikinciyi almasını istediğimizde onu almayan arkadaşlarıma verin demişti. Devlet ve millet tüm güçlükleri birlikte aşabiliriz.