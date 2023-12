Bakan Uraloğlu'ndan İstanbullulara müjde! Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 2'nci pist için geri sayım başladı

Haberin Devamı

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Habertürk'te katıldığı programda açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, havalimanına dair bilgiler vererek “Sabiha Gökçen Havalimanı birkaç yıl içerisinde 40 milyon yolcu ağırlayacak bu kapsamda önce pisti bitirdik, şimdi de terminal yapacağız” dedi.

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI’NIN KAPASİTESİNİ ARTTIRMAYI HEDEFLİYORUZ

Uraloğlu, “Türkiye'nin havacılıkta geldiği nokta ve gelmesini hedeflediği nokta anlamında ihtiyaçları tespit ediyoruz. Gerek yeni havalimanları yapıyoruz. Gerekse de mevcut havalimanlarının kapasitesini artırmaya çalışıyoruz.” diyerek Sabiha Gökçen Havalimanı 2. Pistine kapasitesini arttırmayı hedeflediklerini belirtti. Uraloğlu, “Mevcut havalimanının kapasitesinin arttırılmasıyla ilgili yaptığımız çalışmalardan bir tanesi 2. pist. Şimdi bizim şu anda Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ortalama günlük 700 uçak hareketi var. Artık burası bazen 15-20 uçak taksi yolunda veya pist başında noktasında olabiliyor. Dolayısıyla bu ihtiyacı zaten biz görmüştük. Bu noktaya geleceğini hesaplamıştık. Onun için de 2. pistin yapımına başlamıştık.” dedi.

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI 2. PİST AÇILIŞI’NI BİRAZCIK GECİKMİŞ OLABİLİRİZ AMA EMNİYET HER ŞEYİN ÖNÜNDE GELİR

Uraloğlu, yapım çalışmaları devam ederken, proje ile ilgili yeni gelişmelerinde yaşanabildiğini belirterek, “Tabii sonuçta siz hesap yapıyorsunuz. Ondan sonra arazideki mevcut şartları önceden tespit ediyorsunuz. Bazı yeni şartlar çıkabiliyor. Yaptığımız o tünelde fazla tünelin kendisi de bu düz ovaya niye tünel yapılıyor diye de bir ayrı tartışılmıştı. Belki onu da konuşmak lazım ama hani fotoğrafın tümünü görüp de öyle yorum yapmakta fayda var. Fotoğrafın tamamını göremeyince ya da bilemeyince o zaman hani gerçekten tamam göremeyebilirsiniz, bilemeyebilirsiniz ama bir araştırmak, sorgulamak lazım” diye konuştu.

Sabiha Gökçen Havalimanı 2. pist yapım çalışmalarına deprem durumun da dâhil edildiğini ifade eden Uraloğlu, “Bu pistin daha uzun olabilmesi için, 3 bin 540 metredir burası, Türkiye'nin en büyük pistlerinden. Oraya uzatabilmek için, çünkü aksi yönde, batı yönde binalar, yerleşimler var. Ancak oraya doğru uzatmamız gerekiyordu. Onun için de o tüneli planladık. Tabii depremle oluşan riskler vesaire onları göz önüne alarak belli ilaveler yapma durumun da kaldık. Ondan dolayı da birazcık gecikmiş olabiliriz ama emniyet her şeyin önünde olduğu için biz o emniyetle beraber hareket ediyoruz. O tünelleri bitirdik. Zaten pist bölgesine gelen yerin dolgusunu da yaptık ve pistin imalatını tamamladık. Şimdi devamındaki tünelin o iyileştirme imalatları devam ediyor. Sonrasında da oraların dolgusunu yapacağız inşallah.” açıklamasında bulundu.

YENİ PİSTİ CUMHURBAŞKANIMIZ ERDOĞAN’IN TEŞRİFLERİYLE PAZARTESİ GÜNÜ AÇIYORUZ

Uraloğlu, her türlü hava şartlarında iniş yapılabilecek olan havalimanlarından birinin Sabiha Gökçen Havalimanı olduğunu belirtti. 2. pist hakkında bilgi veren Uraloğlu, 3 bin 540 metre dedik. 60 metre genişliğinde dedik. En geniş gövdeli uçakların inebileceği havaalanı burası. Sonra biz sadece pist yapmadık. Aynı zamanda 62 uçaklık bir orta apron orada hayata geçirdik tekrar. Yine 40 uçaklık bir kargo apronu inşa etmiş olduk. 3 tane paralel taksi yolu var burada. İnen uçakların en kısa yoldan hızlıca pisti terk etmesi ya da en doğru yerden piste girmesi. 3 tane ki bunların her biri neredeyse bir pist uzunluğunda, 3 bin 520 metre, 3 bin metre ve 2 bin 400 metre civarında. Tüneller 1.520 metre. Yani bundan 20 yıl öncesine gidersek Türkiye'nin en uzun tünellerinden biriydi diyebilirdik ama şimdi en kısalarından bir tanesi oldu neredeyse. Bitirdik. Her türlü işlemini gerçekleştirdik. Saha düzenlemelerini birkaç gün içerisinde yine yapacağımız işler var. Arkadaşlarımız ona çalışıyor. İnşallah pazartesi günü de Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle beraber burayı açmış olacağız” şeklinde konuştu.

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI 40 MİLYON YOLCU AĞIRLAYACAK

Sabiha Gökçen Havalimanı 2. Pistine ek terminal binası projesinin de hayata geçeceğini ifade eden Uraloğlu, “Piste inecek uçak, bu kadar yolcu, bir birkaç yıl içerisinde 40 milyonları geçeceğini düşünüyoruz. Bir terminal binası projelerini yaptık. Onların yapım şekliyle ilgili, çünkü burada bir biliyorsunuz yabancı bir ülke girişimcisi, yatırımcısı var. Malezyalılar var. O Malezyalılarla görüşüyoruz. Eğer onlarla doğru rakamlarda anlaşabilirsek terminali de onlara buyurun yapın deyip ona göre bundan sonraki şartları konuşacağız ya da diyeceğiz ki biz yapalım yine şartları konuşalım. Çünkü onların yaklaşık bir 10 yıllık daha burada işletme hakları var. Onu da planladık. Yani ilk etapta bir aciliyet durumu olursa eski terminalin kullanılması da, gündemde olacak. Yani 2-3 milyon yanlış hatırlamıyorsam bir kapasitesi var. Onu kullanabiliriz ama artık inşaat teknolojisi o kadar gelişti ki, çok hızlı yapabiliyoruz. Yani dolayısıyla burayı da biz hemen başladık mı bir yılda, bir buçuk yılda, iki yıl daha hemen yapabilecek durumdayız. Yani buradaki 36 milyon rakamlar, 40 milyonlara geldiğinde ya ne yapacağız gibi bir endişe içerisinde olmayalım” dedi.

ATATÜRK HAVALİMANI HİZMET VERMEYE DEVAM EDECEK

Atatürk Havalimanı'n son durumu ile ilgili de bilgi veren Uraloğlu, havalimanının her halükarda hizmet vereceğini söyledi. Uraloğlu havalimanına inen günlük uçak sayısının 120 civarında olduğunu belirterek, “İşleyen bir düzen ve ciddi hangarlar var. Oradaki bir son pistimiz her halükarda koruyacağız. Yani onunla ilgili bir tasarrufumuz olmayacak. Orayı her halükarda kullanmaya devam edeceğiz. Ve o hangarlar vesaire bunu biraz konuşuyoruz onlar oradan taşımalı mıyız? Uçak bakım hangarları belli bir süre daha devam edecekler. Belki ilerleyen zamanda onların taşınması söz konusu olacak” dedi.İstanbul Havalimanı'nda da genel havacılık hizmetleriyle ilgili bir terminal yapıldığını işaret eden Uraloğlu, “Bir kısım belki oraya kayacak. Özellikle şu kargo konusunda, dünya ticareti konusunda her geçen gün taşınan yük artıyor. Sadece bunu hangi ulaşım sistemiyle taşınacağıyla ilgili oranlar değişiyor. Havayolu, denizden, demiryolundan daha fazla. Mesela pandemi. Dolayısıyla o miktar her geçen gün artıyor. Ya bizim daha fazla kapasiteye ihtiyacımız var. Bizim için her tarafı kullanmamız söz konusu. Dolayısıyla orasını da yani belli bir müddet daha kullanacağız” diye konuştu.

İSTANBUL HAVALİMANI’NA YENİ TERMİNALLER YAPILACAK

İstanbul Havalimanı’nı projelendirirken 200 milyon yolcu hedefiyle tasarladıklarını ve bugün o hedefin 80 milyon yolcuya kadar ulaştığını belirten Uraloğlu, “200 milyon kapasite için hem yeni terminaller hem de yeni pistler elbette söz konusu olacak. Toplam 6 tane pist olacak. Onları ihtiyaç oldukça peyderpey yaparak trafiğe açmış olacağız. Aynı terminal kapasitesini de yeni terminaller yaparak orayı yöneteceğiz inşallah. Proje olarak var. Bu gidişe göre dediğim gibi artık trafik artışına göre. Yani o kadar hızlı iş yapabiliyoruz ki. Yani tutup da 3 sene sonra kullanacağımız 5 sene sonra kullanacağımız terminali veya pisti bugünden yapmanın anlamı yok. Onların hangi zaman diliminde yapılabileceğini biz biliyoruz. İstanbul Havalimanı'nda hiçbir zaman artık terminal kapasitesi doldu. Pist sayısı yeterli değil, demeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

BİZ BATIYA NE YAPTIYSAK DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU’YA DA ONU YAPTIK

Uraloğlu, 2002’de 26 tane olan havalimanın, mevcut durumda 57’e yükseldiğini ve Türkiye’nin her noktası eşit ulaşım hizmeti götürdüklerini vurguladı. “İnşaat halinde Yozgat Havalimanımız devam ediyor. Çukurova devam ediyor. Bayburt devam ediyor. Trabzon'a da oranın ilgili bir durum oldu. İşte yeni bir planlamamız. Yer kalmamış. Hani gerçekten yapılması gereken yere yaptık. Bazen işte doğu, güneydoğuyu ulaştırmada ihmal ettiğimiz söylemleri oluyor. Şöyle bakarsanız hiç alakası yok. Yüz ölçümlere göre havaalanı sayesinde bakın tam dediğiniz gibi Türkiye'nin her tarafına biz ihtiyacı olan neyse onu yapmaya çalışıyoruz” açıklamasında bulundu.

UÇAK BİLET FİYATLARINDA ORTALAMA RAKAM BİN 150 LİRA

Yolcu sayısı az olan yerlere uçakla seyahatin tercih edilmesi için tavan fiyatlarını sınırlı tutarak teşvik verdiklerini ifade eden Uraloğlu, “Aşağı yukarı yüzde 50’den fazlası 1000 liralar civarında. Hatta ortalaması 1.650 dedik. Bütün biletlerin satış ortalaması 1.150 lira civarında. Bir kere 600 liraya da bilet var. 800’e de var. 1000’e de var. 1.650 liraya da var yüzde 15’lik kısmı da 2 bin 500 liraya hani o da firmaların artık can suyu olsun yaklaşımıyla zaten daha şey satılıyor ama bu dediğiniz mesela daha turistik bölgelere birazcık daha limiti biraz yüksek, diğerlerinin daha düşük” şeklinde konuştu.

HATAY HAVALİMANI’NDA BAŞLATILAN YENİLEME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

6 Şubat Kahramanmaraşlı merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay Havalimanı hakkında bilgi veren Uraloğlu, yapılan çalışmalar sonucu, pist için en uygun yerin mevcut konumu olduğunu ifade etti. “Çok detaylı TÜBİTAK ve ODTÜ’yle görüştük. Onların görüşlerini aldık. Oradaki son duruma depremin son durumuna göre arazi kodu 76 metre. Oradaki taşkın kodu da aşağı yukarı 80 metre civarında. Belki 82 metre civarında taşkın kodu. Bütün yani en olumsuz hava şartlarında biz orayı 82,5 metreye pisti çıkarıyoruz. Dolayısıyla o taşkın da etkilenmeyecek seviyeye getireceğiz. Ve oradaki depremde bozulmuş olan bu geçirimsiz duvarlar var suyun girişini engeller. Onları yenileyeceğiz ve dolayısıyla oradaki hani güvenliği sağlamış olacağız” dedi.

BAKANLIK OLARAK OLASI BİR DEPREM İÇİN HAZIRLIKLARIMIZI YAPIYORUZ

Bakanlık olarak olası bir deprem için hazırlıkların tam anlamıyla sürdürüldüğüne dikkati çeken Uraloğlu, “Bütün bakanlıklar tarafından, ulaştırma yapılarıyla ilgili, ulaştırma yapılarından, su iletim hatlarından, doğal gaz hatlarına, enerji nakil hatlarına kadar deprem yönetmeliğini bizim bakanlığımıza görev verilmişti. Ve o deprem yönetmeliğini çıkardık. Öncelikle tabii kendi sorumluluğumuzdaki bütün yapıları gözden geçiriyoruz. Allah korusun olası bir İstanbul depreminde mesela; Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün askı halatlarını değiştiriyoruz. İstanbullu bunun farkında değil. Niye değil? Onları rahatsız etmemek için gece 12 ile sabah 5 arasında bunu yapıyoruz. Bütün viyadükler de bunu yapıyoruz. Aynı şekilde havalimanlarında şu baştan gözden geçir yani havalimanlarındaki en kritik yapı zaten pist yapıları. Onları gözden geçiriyoruz. Varsa buralara takviye yapıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.