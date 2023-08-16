Bakan Uraloğlu'ndan gençlere mesaj: Mutlaka bir yabancı dil öğrenin

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Kendi hayatından önemli kesitler anlatan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, çok okumak, dil becerilerini geliştirmek, disiplinli ve düzenli çalışmanın başarıdaki en önemli anahtar olduğunu belirtti. Uraloğlu, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın size ne kadar kıymet verdiğini yakından şahitlik edenlerden biriyim. Bilgi ve kültürle donanım çok önemli. Geniş bir perspektife sahip olmak, farklı düşüncelere açık olmak ve çokça okumak gelecekteki kariyerlerin temel taşlarından biridir. Aynı zamanda, dil becerilerinin geliştirilmesi bireyin kendini ifade etme kabiliyetini artırır. İletişimdeki başarının da anahtarıdır” diye konuştu.

Tarihin ve geçmişin önemine dikkat çeken Bakan Uraloğlu, “Tarihi bilmemiz lazım, tarihi bilip ders almazsak tekerrür edecektir. Geçmişteki deneyimlerimiz bugününün ve yarınının şekillenmesinde çok kritik bir rol oynamaktadır. Bu deneyimlerden ders çıkarmak, geleceğe daha iyi hazırlanmanın yollarından biridir. Başarıya giden yolda disiplinin çok büyük önemi var. Ne tür bir iş yapıyor olursak olalım, disiplinli ve düzenli bir şekilde çalışmamız gerekiyor. Aynı zamanda dürüstlük hayatta kazanılmış en değerli hazinelerden biridir. Söz verilenin yerine getirilmesi, işlerin dürüstlük çerçevesinde yürütülmesi gerekir. Hiçbir gayret, hiçbir emek asla karşılıksız kalmaz” dedi.

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DOĞRU KAYNAKTAN BESLEMEK GEREKİR



Bakan Uraloğlu, “Bol bol spor yapın. Başarı için disiplin şart. En önemlisi ise kesinlikle doğru kaynaklardan beslenin. Ambalajlı ürünlere dikkat edin. Öğrencilik ve iş hayatım boyunca hep disiplinli olmaya çalıştım. Yokluğa rağmen hiç pes etmedim. Küçücük bir evde 3 arkadaş kalıyorduk. Aynı çorabı her akşam yıkayıp uygun bir yere asıp, kuruduktan sonra sabah giyerdim. Benim için her şey yerli yerinde olacak. Ne iş yapıyorsak bir kuralı ve disiplini olması şart. Disiplin ve kurallar sizi yorabilir ama başarının en temel şartları bunlar. Asla zarar gelmez” diye konuştu.

SOSYAL MEDYADAN DOĞRU BESLENMEK GEREKİR



Bakan Uraloğlu, "Dünya da bilgiye ulaşma anlamında hiçbir engelimiz yok. Sosyal medya bu anlamda bizim için çok önemli bir araç. Oralarda olmamız gerekir ama doğru beslemek şartıyla. Benim 2015 yılına kadar sosyal medya hesabım yoktu. Çünkü benim için önemli olan işime odaklanmamdı. Milletvekili aday adaylığım döneminde sosyal medya hesabım oldu. Hem oralarda neler oluyor bilmek adına, hem de gençlerin ve çocuklarımızın oralarda neler yaptığına bakmak içindi. Sosyal medya bazen çok tehlikeli olabiliyor. Bu konuda özellikle ailelerimize sahip çıkmamız gerekiyor” dedi.

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ÖĞRENCİLERİN SORULARINI YANITLADI



Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünde okuyan stajyer öğrenci Mümine Koçak'ın bakan olduğunda ne hissettiği konusunda sorduğu soruya Uraloğlu, bakan olunca şükrettiğini ve hiçbir gayret ve emeğin asla karşılıksız kalmayacağını ifade etti.

Karabük Üniversitesinde Raylı Sistemler Mühendisliği okuyan bir öğrencinin, raylı sistemler mühendisliği ve raylı sistemler teknolojilerine yönelik yatırımlarının ve bu alanda geleceğe yönelik fikirlerinin ne olacağı konusundaki soruya Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Devlet Demir Yollarının kuruluşundan bu yana birçok hizmeti gerçekleştirdi. Cumhuriyetin ilk yıllarında da ciddi yatırımlar yapılmış. Daha sonrasında kara yolları taşımacılığına ağırlık vermişiz. AK Parti hükümetlerimizle beraber özellikle son 21 yılda demir yollarında ciddi önem verdik ve kaynak ayırmaya başladık. Yaklaşık 11 bin kilometre olan 14 bin kilometrelere getirdik. Nerdeyse mevcudu sil baştan yaptık. Gerek elektrikli gerekse sinyalli hale getirdik. Avrupa'da 6. dünyada 8. hızlı tren işletmecisi bir ülke haline getirdik. 11 ilimizi yüksek hızlı trenle (YHT) tanıştırdık. İlk etapta 2028 hedefleri ve Cumhurbaşkanımızın görev süresi içinde yapacağımız şeyler. Yaklaşık demir yollarını 18-19 bin kilometrelere kadar uzunluğunu artıracağız. 2053'e kadar yaklaşık 52 ilimizi demir yoluyla YHT ile tanıştıracağız. Türkiye'de hedefimiz yurt içinde yük taşımacılığında kara yolunun payını düşürüp demir yolunda yük tarafını geliştireceğiz. Orta Asya'dan Londra'a giden Orta Koridor'u geliştireceğiz."

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Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi Nazife Bardak, bakan olarak bir idealleri olup olmadığını sorması üzerine Uraloğlu, "Bizim inancımızda yoldaki dikeni kaldırmak vardır ve tam da bu işi yapıyoruz. İşimizi adam gibi yaparsak bu sorumluluğu ve görevimizi layıkıyla yerine getirmiş olacağız. Bu vesileyle ahiretimizi imar etmiş olacağız, esas bizi motive eden taraftır. Bunun bize vermiş olduğu gurur, şeref, onur var. Onları layıkıyla taşıyacağız ve sizlere memleketimize hizmet edeceğiz." dedi.

Gazi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği öğrencisi Metin Seçkin Öztürk, çok yüksek hızlı trenin Türkiye'ye ne zaman geleceği konusundaki sorusuna Uraloğlu, İstanbul-Ankara arasında süper hızlı trenle diye bir proje çalışmalarına başladıklarını, trenin saatte 380 kilometre hızda ve iki durağı olacağını bildirdi.

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Uraloğlu, bu trenin yapılmasıyla İstanbul-Ankara arasının 80 dakikaya ineceğine işaret ederek, dünyada ne varsa Türkiye'ye getireceklerini ve vatandaşların kullanımına sunacaklarını ifade etti.

Samsun Üniversitesi Denizcilik İşletmeleri ve Yönetimi Bölümü öğrencisi Mert Atılgan, Türkiye'nin yarım ada ülkesi olarak yolcu taşıyan yolcu gemisi olmadığını bu konuda yapacakları bir çalışma olup olmadığını sorması üzerine Uraloğlu, bunun tamamen arz talep meselesi olduğunu dile getirdi.

Bugün deniz yolculuğuna talebin olmadığını anlatan Uraloğlu, bu alanın turistik amaçlı kullanıldığını ve yük taşımacılığına döndüğünü belirtti.

Uraloğlu, deniz yolunda yolcu taşımada, kısa mesafeli taşımalarda (İstanbul ve Mudanya taşımalar gibi) talebin olduğunu bildirerek, orda da öncesinde devletin şuanda da özel sektörün bu işi yaptığını söyledi. Uraloğlu, deniz yolcuğu için bir talep olursa üzerlerine düşeni yapacaklarını vurguladı.

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Soruların ardında Uraloğlu, Bakanlığının yaptığı çalışmaları yerinde görmeleri için kura belirledikleri 15 öğrenciyi Çanakkale'ye ve 15'ini de İstanbul'a olmak üzere 30 öğrenciyi bu illerdeki projeleri gezdireceklerini söyledi.

Öğrenciler etkinlik alanında çekilen kurayla belirlendi. Bakan Uraloğlu, genç meslek adayı stajyerlerle birlikte sohbet sonrası selfi çektirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Dünya düzeni yeniden kuruluyor. Kurallar yeniden yazılıyor. Ekonomik sistem yeniden şekilleniyor. Bunun yanında uluslararası güç dengeleri de değişiyor. Özellikle yakın çevremizde yaşanan savaşlar kartların yeniden karıldığını gösteriyor. O yüzden eğitim kariyerinize önem gösterin. En küçük bilgi kırıntısını es geçmeyin. Günümüz koşullarında nitelikli insan, bilgiyi üreten, kullanan ve teknolojiye dönüştürebilen insandır. Nitelikli insan; kökü mazide, gözü atide, aydın insandır. Nitelikli insan toplumlarının geleceğini, bu toplumlar da dünyanın geleceğini şekillendirir” dedi.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığının himayelerinde gerçekleştirilen “Ulusal Staj” programı kapsamında stajyer gençlerle bir araya geldi. Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen programda Bakan Uraloğlu, önce ailenin önemine vurgu yaptı. Uraloğlu, "Toplumu ayakta tutan temel öğelerden biri de ailedir. Sizleri büyütüp bugünlere getiren, sizleri en iyi şekilde yetiştiren anne ve babalarınızın, ailelerinizin kıymetini bilin. Cennetin annelerin ayakları altında olduğunu, babalarınızın birer çınar olduğunu ve onların gölgesinde huzura kavuşacağınızı unutmayın. Aile bağlarınızı her daim diri tutun. Ananızın babanızın hayır duasını alın" diye konuştu.

KÖKÜNÜZ MAZİDE GÖZÜNÜZ ATİDE OLSUN



Eğitimle ilgili gençlere tavsiyelerde bulunan Uraloğlu, "Eğitim ve öğretim kariyerinize azami özen göstermelisiniz. Alınabilecek en küçük bilgi kırıntısını dahi es geçmemelisiniz. Günümüz koşullarında nitelikli insan, bilgiyi üreten, kullanan ve teknolojiye dönüştürebilen insandır. Nitelikli insan; kökü mazide, gözü atide, aydın insandır. Nitelikli insan toplumlarının geleceğini, bu toplumlar da dünyanın geleceğini şekillendirir. 'Kökünüz mazide gözünüz atide' yetişirseniz, evelallah sizi kimse tutamaz. Önünüz her daim açık olur, asla iş/istihdam derdiniz olmaz. Bakınız, Cumhurbaşkanlığımızın himayesinde gerçekleştirilen bu staj programları sizler için bir fırsattır. Okullarınızda edindiğiniz yeni bilgilerle şu an çalışmakta olan büyüklerinizin tecrübesini bir araya getirmek gerçekten çok yerinde ve anlamlı bir adım olmuştur. Ulusal Staj Programı; ülkemizin yetenek yönetimine verdiği önemi tüm dünyaya göstermiştir. Staj dönemi, teorik bilgilerinizi pratikte uygulama fırsatını bulduğunuz, öğrenme ve gelişme sürecinizin önemli bir parçasıdır. Bu süreçte, iş yaşamının dinamiklerini yakından gözlemleyerek, deneyimleyeceksiniz" dedi.

TÜRKİYE EKONOMİK POTANSİYELİ İLE DÜNYA SAHNESİNDE ÖNEMLİ BİR OYUNCU



Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin ekonomik gücünü ve stratejik önemini vurgulayarak, ülkenin bölgesel liderlik rolünü değerlendirdi. Uraloğlu, "Ülkemiz 4 saatlik uçuş süresiyle, yaklaşık 1 milyar 650 milyon insanın yaşadığı, 43 trilyon 200 milyar dolar Gayri Safi Milli Hasıla’ya sahip ve 11 trilyon dolar ticaret hacmi bulunan 67 ülkenin merkezi konumundadır. Bu konumun sunduğu potansiyelden en üst seviyede ekonomik, siyasi ve kültürel kazanç sağlamak gerekmektedir. Bu noktada Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çok önemli mesafeler kat ettik. Marmaray, Avrasya Tüneli, İstanbul Havalimanı, Yavuz Sultan Selim, Osmangazi, 1915 Çanakkale Köprüleri, Filyos Limanı, İzmir-İstanbul, Ankara-Niğde ve Kuzey Marmara Otoyolları gibi önemli projeleri birbiri ardına hayata geçirdik. Ama ben şimdi sizlere neler yaptığımızı değil de sizlerle birlikte neler gerçekleştireceğiz onları anlatmak istiyorum. Ülkemizde ulaşım ve iletişimin geleceğinden bahsetmek istiyorum. Bakanlığımızın; 2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planında; Ülkemiz nüfusunun 2023’de; 87 milyona, 2029’da 92,5 milyona, 2035’de 98 milyona ve 2053’te de 112,6 milyona çıkacağını öngörüyor. Dünya’daki geleceğin ulaşımını yönlendiren küresel etkenlerden; şehirleşme, sürdürülebilirlik, yeni nesil ve akıllı ulaşım sistemlerini önceliyoruz. Ayrıca, 2023’de 8,39 milyon olarak öngördüğümüz öğrenci nüfusumuzun 2053’de 10,84 milyona çıkacağını öngörerek, yeni nesil bilişim ve teknoloji ulaşım modlarına ağırlık veriyoruz. Tüm ulaşım modlarımızda, bütünleşik, etkileşimli, teknolojinin maksimum olarak kullanıldığı, çevreci bir ulaşım sistemlerinin yaygınlaştırılması için gayret ediyoruz. 5'er yıllık planlamalarla demiryolu, karayolu, denizyolu, havayolu ve haberleşme için 198 milyar dolar yeni yatırım yapmayı hedefliyoruz. 2053 yılına kadar; Otoyol uzunluğumuzu 3 bin 633 kilometreden 8 bin 325 kilometreye yükseltmeyi, Demiryolu ağımızı 28 bin 590 kilometreye çıkarmayı, Yüksek Hızlı Tren ve Hızlı Tren bağlantısına sahip olan il sayımızı 8’den 52’ye arttırmayı, Liman tesisi sayımızı 217’den 255’e ulaştırmayı, Havalimanı sayımızı 57 ‘dan 61’e yükseltmeyi, Lojistik merkez sayımız da 13’ten 26’ya çıkarmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

DÜNYA DÜZENİ DEĞİŞİYOR KURALLAR VE EKONOMİK SİSTEM YENİDEN ŞEKİLLENİYOR



Dünyada hızlı bir değişim süreci yaşandığına dikkati çeken Uraloğlu, "Dünyanın düzeni yeniden kuruluyor, kurallar yeniden yazılıyor. Ekonomik sistem yeniden şekilleniyor. Bunun yanında uluslararası güç dengeleri de değişiyor. Özellikle yakın çevremizde yaşanan savaşlar kartların yeniden karıldığını gösteriyor. İşte bu değişim rüzgârının kuvvetlice esmeye başladığı bu süreçte, uluslararası kurallar da değişiyor, ülkelerin önem sıralaması da değişiyor. Bu değişim sürecinde; dünyanın yeni kurallarını anlayan ve kendisini bu yeni sisteme uygun şekilde uyarlayan, bilgi üreten ve bunu üretime geçiren ülkeler yeni dünyanın merkezinde yer alacaklar. Bunları başaramayanlar ise kaybedecekler. Bu duygu ve düşünceler ile sözlerime son veriyor, hayat yolculuğunuzda başarılar diliyorum" dedi.