Bakan Uraloğlu'ndan 5G'ye geçiş planı açıklaması: Tarih verdi

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Ulaştırma Bakanı Uraloğlu,2024'te 5G'ye geçiş planını kamuoyu ile paylaşılmayı hedeflediklerini belirtti. Bakan Uraloğlu, "Bu kapsamda 4,5G baz istasyonu geliştirme projesi olan ULAK projemiz ülkemizin yüksek teknoloji ürün geliştirme çalışmaları kapsamında önemli bir adımı teşkil etmektedir. 2013'te başlatılan ULAK projesi özelinde birçok çalışma yapılmış ve bu projeye başından itibaren Bakanlığımız ve BTK tarafından gereken destekler verilmiş ve verilmeye devam edilmektedir. Burada operatörlerimizin de ULAK projesinin gelişim sürecinde önemli katkıları olmuştur. Geldiğimiz noktada, 4,5G ULAK Baz İstasyonlarımız yaklaşık 2 bin 447 sahada aktif olarak kullanılmaktadır." diye konuştu.

Uraloğlu, Bakanlık ve BTK koordinasyonunda 5G şebekesinin hemen hemen tüm yazılım ve donanım bileşenlerinde ülkenin mühendislik gücü ve el emeğinin yer alması amacıyla yürütülen çalışmalara TÜBİTAK gibi ilgili kurumlar tarafından da destekler verildiğini vurguladı.

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Bakan Uraloğlu TARİH VERDİ: 2024 YILINDA GEÇİŞ PLANINI PAYLAŞMAYI HEDEFLİYORUZ

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi Başkanlığı tarafından 5G teknolojilerini geliştirmeyi hedefleyen firmaları desteklemek amacıyla başlatılan projenin son değerlendirmelerinin yapıldığının atlını çizen Uraloğlu, şöyle konuştu:

"Kısa bir süre içerisinde projeyi tamamlamayı, 2024 yılında 5G'ye geçiş planını kamuoyu ile paylaşılmayı hedefliyoruz. 5G yol haritasında önceliğimiz yerli ve milli ürünlerin kullanılması olacaktır. Bu nedenle 5G altyapımızın kritik şebeke unsurlarının BTK tarafından tanımlanan 'milli haberleşme ürünü' niteliğinde olması için çalışmalarımızı yapacağız"

OTONOM SÜRÜŞ DENEMESİ GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

Türkiye'de 5G teknolojileri özellikle mobil işletmeciler tarafından test ediliyor, Bu kapsamda, Ankara'da bir hastanede gerçekleştirilen ameliyat, cerrahların kullandığı 5G bağlantılı akıllı gözlük sayesinde, çok düşük gecikmeli ve yüksek kaliteli görüntü aktarımıyla farklı illerdeki doktorlara anlık olarak aktarıldı.

Halihazırda ülkede bir mobil işletmecisiyle bir beyaz eşya üreticisi mevcut 4,5G şebekesi üzerinden fabrika otomasyonu üzerinde bir proje üzerinde çalışıyor. Proje kapsamında, fabrikadaki hareketli nesnelerin kamera ile anlık olarak izlenmesi, sayımı, üretimde kullanılan sac kalınlıklarının, saclarda çizik olup olmadığının tespiti, hata tespiti gibi faaliyetlerin günümüzde 4,5G ile başlayarak ilerleyen dönemde de 5G üzerinden gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

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Uluslararası bir proje niteliğinde olan ve Avrupa Birliği fonlarıyla da desteklenen bir proje kapsamında da Yunanistan'dan Türkiye'ye veya Türkiye'den Yunanistan'a geçecek nakliye araçlarında, tırlarda otonom sürüş denemesi gerçekleştiriliyor.