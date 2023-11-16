Bakan Uraloğlu: Zengezur Türk dünyasını birbirine bağlayacak

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Azerbaycan’da Türk Devletleri Teşkilatı Ulaştırma Bakanları 7. Toplantısı’nda konuştu. Uraloğlu, Ulaştırma Bakanları ile bir araya gelerek ulaştırma alanında ülkeler arasında iş birliğinin daha da artması hususunda görüş alışverişinde bulundu. Uraloğlu burada yaptığı konuşmada “Zengezur bağlantısı Türk Dünyasını birbirine bağlayacak önemli bir adım, Orta koridorun kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar hızlanıyor, dost ülkelerimiz arasında ikili ve transit karayolu belgesi kotalarını kaldırmalıyız, Kırgızistan ile mutabakata vardık, diğer ülkelerle de bu adımları atmak isteriz, Cezayir’i Afrika’ya açılan bir kapı olarak görüyoruz, ‘Elektronik Geçiş Belgesi Sistemi’ ile taşımacılar fiziki belge için uzun süre beklemeyecek, kombine taşımacılık anlaşması en kısa sürede yürürlüğe girmeli.” dedi. Uraloğlu, konuşmasında Gazze’de yaşananlara da değindi. Filistin için kalıcı çözüm tesis etmek zorunda olunduğunu belirten Bakan Uraloğlu, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti, inancın ve medeniyetin gereğini yerine getirerek hem Kudüs davasına hem de Filistin halkının onur mücadelesine sonuna kadar destek verecektir” dedi.

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Uraloğlu, Türk Devletleri Teşkilatı ülkeleri olarak 160 milyonluk genç ve dinamik nüfusa ve 1 trilyon doları aşan ekonomi büyüklüğü ile küresel bir güç olma potansiyeline sahip olunduğunu ifade etti. Bakan Uraloğlu, potansiyelin hayata geçirilmesi için iş birliği ve dayanışma iradesiyle ortak gücün açığa çıkartılması gerektiğini vurguladı.

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ORTA KORİDORUN KAPASİTESİNİN ARTIRILMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR HIZLANIYOR



Türk Devletleri Teşkilatı Ulaştırma Bakanları olarak demiryolu ağının geliştirilmesi, hızlı tren bağlantılarının artırılması, kara yolu ulaşımında kapasite artışları ve yeni güzergahların oluşturulması ile liman kapasitelerinin artırılmasına ilişkin planlama ve çalışmalarının üzerinde çalışıldığını ifade eden Bakan Uraloğlu, “Bu muazzam yatırımlarla ülkelerimiz üzerinden geçen Orta Koridorun kapasitesinin de artırılmasını hedeflemekteyiz. Tüm üyelerin çalışmalarını bu yönde hızlandırdığını görmekten memnuniyet duyuyoruz” dedi.

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ÜLKELERİMİZ ARASINDA İKİLİ VE TRANSİT KARAYOLU BELGESİ KOTALARINI KALDIRMALIYIZ



Bakan Uraloğlu, karayolu ile ülkeler arası geçiş prosedürlerinin taşımacılıktaki artışlar karşısında oldukça yetersiz kaldığına dikkat çekti. Uraloğlu, “Başta geçiş belgeleri olmak üzere, yaşanan bu sıkıntıların ticaretimizi engellemesine izin vermemeliyiz. Taşımacılığın ve ticaretin önündeki engelleri kaldırmak ve taşıma maliyetlerini azaltmak için Teşkilat bünyesinde ortak menfaatimize olacak bütüncül bir yaklaşım benimsemeli ve hayata geçirmeliyiz. Bu doğrultuda, dost ülkelerimiz arasında taşımaları serbestleştirmek amacıyla ikili ve transit karayolu geçiş belgesi kotalarını kaldırmamız gerekmektedir.” ifadelerini kullandı.

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KIRGIZİSTAN İLE MUTABAKATA VARDIK, DİĞER ÜLKELERLE DE BU ADIMLARI ATMAK İSTERİZ



Bakan Uraloğlu, bu kapsamda Kırgızistan ile ikili ve transit taşımaların serbestleştirilmesi hususunda mutabakata varıldığını ve son aşamaya gelindiğini belirterek, diğer üyelerle de bir an önce bu adımları atmak istediklerini ifade etti.

KOMBİNE TAŞIMACILIK ANLAŞMASI EN KISA SÜREDE YÜRÜRLÜĞE GİRMELİ



Bakan Uraloğlu, konuşmasında ayrıca; Teşkilat bünyesinde özverili çalışmalar sonucu imzalanan Kombine Taşımacılık Anlaşmasının en kısa sürede yürürlüğe girmesini gerektiğini belirtti. Anlaşmanın hayata geçirildiğinde kombine taşımacılık operasyonlarını ve Hazar geçişlerini kayda değer biçimde teşvik edileceğini vurgulayan Bakan Uraloğlu, Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridorunun Avrasya taşımalarındaki payının önemli ölçüde arttırılacağını ifade etti.

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ZENGEZUR BAĞLANTISI TÜRK DÜNYASINI BİRBİRİNE BAĞLAYACAK ÖNEMLİ BİR ADIM



Bakan Uraloğlu, bölge için Zengezur Bağlantısı üzerinden yeni fırsatlar ortaya çıktığını ve bu bağlantının Kafkasya'daki normalleşme için hayati önem taşıdığını belirtti. Bakan Uraloğlu, Türkiye ile Azerbaycan arasında doğrudan demiryolu ve kara yolu ulaşımı sağlayacak bu bağlantının hayata geçmesinin tüm Türk dünyasını birbirine bağlayacak önemli bir adım olacağına inanıyorum.” dedi. Tüm bölge ülkelerinin istifade edeceği bu hattın bağlantılarıyla birlikte bir an önce bitirilmesi için Azerbaycan ile çok yakın çalışıldığını ifade eden Bakan Uraloğlu, kardeş Türk Devletlerinin Zengilan’da bir araya gelmesini de bu açıdan anlamlı buluyorum.” diye konuştu.



Bakan Uraloğlu, toplantıda ayrıca Türk Devletleri Teşkilatları Ulaştırmadan sorumlu Bakanlıklarla olarak bölgede ekonomik kalkınma ve vatandaşların refahının yükseltilmesine yönelik yapılacak çalışmaları anlattı. Bakan Uraloğlu, ülkeler arasında ticareti zorlaştırıcı değil kolaylaştırıcı ve teşvik edici tavır ile hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.

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ELEKTRONİK GEÇİŞ BELGESİ SİSTEMİ İLE TAŞIMACILAR FİZİKİ BELGE İÇİN UZUN SÜRE BEKLEMEYECEK



Bakan Uraloğlu, “Bu anlamda, Ulaştırmada dijitalleşmeye büyük önem veren ve bu konuda e-TIR ve e-CMR gibi uygulamalarda öncü bir ülke olarak, dileyen üye ülkelerle tecrübe paylaşımına hazır olduğumuzu ifade etmek isterim. Türkiye ile Özbekistan arasında gerçekleştirilen ve uluslararası karayolu taşımacılığında taşımacılara büyük kolaylık sağlayacak olan e-Permit yani Elektronik Geçiş Belgesi Sistemi ile taşımacılar fiziki belge için uzun süre beklemek zorunda kalmayacak, taşıt nerede olursa olsun elektronik olarak belgeye erişim imkânı olacaktır.” dedi.

CEZAYİR’İ AFRİKA’YA AÇILAN BİR KAPI OLARAK GÖRÜYORUZ



Bakan Uraloğlu, toplantıda yaptığı açıklamalarda yakın zamanda Cezayir’e gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında görüşmelerin oldukça verimli geçtiğini belirterek, Cezayir’i Afrika’ya açılan bir kapı olarak gördüklerini ifade etti. Orta Asya ile Afrika arasında Türkiye ve Cezayir üzerinden sağlanan bağlantısallığı önemsediklerini söyleyen Bakan Uraloğlu, “Önümüzdeki dönemde bu bağlantının geliştirilmesine odaklanmak istiyoruz. Böylece orta koridorun önemi daha da artacaktır.” dedi.

TÜRKİYE HEM KUDÜS DAVASINA HEM DE FİLİSTİN HALKINA SONUNA KADAR DESTEK VERECEK



Bakan Uraloğlu, açıklamalarında İsrail-Filistin savaşına da değindi. Bakan Uraloğlu, “Ortadoğu'da hakça, kalıcı ve kapsamlı bir barışa ulaşılmasına her anlamda destek vermemiz gerektiğine inanıyorum. Çocukları dahi katletmeyi meşrulaştıran bir fanatizmle karşı karşıyayız. Filistin için kalıcı çözümü tesis etmek zorundayız. Filistin meselesi görmezden gelindikçe bölgedeki normalleşme çabaları sonuçlanmayacaktır” dedi. İsrail’in Mescid-i Aksa ve Kudüs başta olmak üzere, işgal altındaki Filistin topraklarındaki katliamları karşısında uluslararası toplumun güçlü ve caydırıcı bir tepki vermek zorunda olduğuna vurgu yapan Bakan Uraloğlu, “Gazze’de akan kanın durması noktasında sergileyeceğimiz duruş ve Filistin davamızın savunulmasında birlikte sesimizin yükseltilmesi çok ama çok mühimdir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, inancın ve medeniyetin gereğini yerine getirerek hem Kudüs davasına hem de Filistin halkının onur mücadelesine sonuna kadar destek verecektir” diye konuştu.

Toplantı sonrasında Türk Devletleri Teşkilatı Ulaştırmadan Sorumlu 7. Bakanlar Toplantısı’nın sonuçlarına ilişkin bildiri imzalandı ve ardından aile fotoğrafı çekildi.