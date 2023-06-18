Bakan Uraloğlu: Zengezur Koridoru ticaretin artışına olumlu katkı sağlayacak

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Azerbaycan ziyaretinde mevkidaşı Azerbaycan Cumhuriyeti Dijital Gelişim ve Ulaşım Bakanı Reşat Nebiyev ile yaptığı görüşmelerde öne çıkan başlıklardan biri de Zengezur Koridoru oldu. Bakanı Uraloğlu, Azerbaycan’ın batı kısımları ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ni Ermenistan üzerinden Zengezur bölgesinden geçecek kara ve demir yolu hatlarıyla birleştirecek olan Zengezur Koridoru’nda mevcut durum ve yapılması planlanan çalışmalarla ilgili son gelişmeleri değerlendirdi. Bakan Uraloğlu, “Zengezur Koridoru, ilerleyen zamanlarda Güney Kafkasya’da ekonomik iş birliğinin geliştirilmesi konusunda yeni imkanlar sağlayacak. Zengezur Koridoru’nun işlerlik kazanmasıyla beraber, orta koridorun demiryolu ve karayolu yük taşıma kapasitesi artacak, bu da Pekin’den Londra’ya uzanan Doğu-Batı ticaretinin artışına olumlu katkı sağlayacaktır. Orta koridorun etkinliğinin artmasıyla hem Azerbaycan ile Hazar Denizi üzerinde geliştirilebilecek projeler hem de Nahçıvan ve Rusya ile ulaşım ve enerji alanında sağlanabilecek iş birlikleri ile ülkemizin bölgedeki stratejik konumunun önemi artacaktır” dedi.

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Bakan Uraloğlu, hattın Ermenistan sınırına kadar olan kısmının inşaatının devam ettiğini, Horadiz’den Nahçıvan’ın Ordubad iline uzanan 166 kilometrelik yeni demiryolu inşa edileceğini ve hattın Ermenistan kısmının Zengezur bölgesinden geçecek olan 43 kilometrelik bölümünün inşaatı için Azerbaycan ile Rusya arasında görüşmeler yapılacağını açıkladı. Bakan Uraloğlu, bu bağlamda demiryolu hattıyla paralel olarak karayolu hatlarının da devreye girmesinin söz konusu olduğunu kaydetti. Türkiye ile Azerbaycan arasında yeni ulaşım bağlantısı sağlayacak olan Kars-Nahçıvan Demiryolu Projesi çerçevesinde Türkiye ile Azerbaycan arasında yeni ulaşım bağlantısı sağlanacağına dikkat çeken Bakan Uraloğlu, “Ordubad’dan Nahçıvan’ın kuzeyinde bulunan Velidağ istasyonuna kadar olan 158 kilometrelik hat kapsamlı olarak tamir edilecek. Ayrıca hat, Velidağ’dan Ermenistan sınırına kadar 14 kilometre uzatılacak. Bu sayede Kars-Tiflis-Bakü üzerinden Gürcistan’a bağlanan yapıya alternatif olarak Kars-Dilucu üzerinden Nahcivan’a bağlanarak koridora erişmek mümkün olabilecek” diye konuştu.

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BÖLGESEL TİCARETE OLUMLU YANSIYACAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Zengezur Koridoru’nun Orta Asya, Hazar Bölgesi, Azerbaycan ve Ermenistan’ı Türkiye’ye bağlayan sosyo-ekonomik, jeopolitik ve jeo-stratejik özelliklere sahip olması ve koridorun Rusya, Azerbaycan, Türkiye ve Ermenistan arasındaki demiryolu ağını genişletmesinin bölgesel ticarete olumlu yansıyacağının altını çizdi.

Zengezur Koridoru’nun önemiyle ilgili bilgiler veren Bakan Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Koridor, ilerleyen zamanlarda Güney Kafkasya’da ekonomik iş birliğinin geliştirilmesi konusunda yeni imkanlar sağlayacak. Zengezur Koridoru'nun işlerlik kazanmasıyla beraber orta koridorun demiryolu ve karayolu yük taşıma kapasitesi artacak, bu da Pekin’den Londra’ya uzanan doğu-batı ticaretinin artışına olumlu katkı sağlayacaktır. Orta koridorun etkinliğinin artmasıyla hem Azerbaycan ile Hazar Denizi üzerinde geliştirilebilecek projeler hem de Nahçıvan ve Rusya ile ulaşım ve enerji alanında sağlanabilecek iş birlikleri ile ülkemizin bölgedeki stratejik konumunun önemi artacaktır. Ayrıca bölgede oluşacak yük hareketliliğinin ülkemizin Kafkasya sınırındaki illerin ekonomik olarak güçlenmesinde ve bilhassa lojistik sektörüne yönelik istihdam sayılarının artışına olumlu etkileri olabileceği planlanmaktadır.”

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ÇOK DAHA AVANTAJLI VE DAHA AZ MALİYETLİ

Çin’in Kuşak Yol Projesi’nin orta koridorunda bulunan bu hat, toplamda 4 bin 256 kilometrelik demiryolunu ve 508 kilometrelik deniz yolunu kapsıyor ve Türkiye’yi de içine alıyor. Çin mallarının orta koridor üzerinden batıya taşınması, kuzey koridoruna (20 gün) ve güney koridoruna (14 gün) kıyasla daha kısa zaman (12 gün) alıyor ve bu koridordaki karayolları ve demiryollarının daha yüksek standartlarda ve daha konforlu olmasından dolayı daha avantajlı ve daha az maliyetli görülüyor.