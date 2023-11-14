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Bakan Uraloğlu: Üniversite öğrencilerine 10 GB internet desteği sağlanacak

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#Abdulkadir Uraloğlu#İnternet#Cep Telefonu
Bakan Uraloğlu: Üniversite öğrencilerine 10 GB internet desteği sağlanacak
Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2023 13:52

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, üniversite öğrencilerine 12 ay boyunca aylık 10 GB internet desteği sağlanacağını duyurdu.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, üniversite öğrencilerine verilecek internet desteğiyle ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Uraloğlu, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde yükseköğretim öğrencilerimize, 12 ay boyunca aylık 10 GB, yıllık 120 GB olacak şekilde ücretsiz internet imkanı sunuyoruz. Geleceğimiz olan gençlerimiz için durmadan çalışan Türkiye hızlanıyor" dedi.

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#Abdulkadir Uraloğlu#İnternet#Cep Telefonu

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