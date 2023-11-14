Bakan Uraloğlu: Üniversite öğrencilerine 10 GB internet desteği sağlanacak

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, üniversite öğrencilerine verilecek internet desteğiyle ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Uraloğlu, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde yükseköğretim öğrencilerimize, 12 ay boyunca aylık 10 GB, yıllık 120 GB olacak şekilde ücretsiz internet imkanı sunuyoruz. Geleceğimiz olan gençlerimiz için durmadan çalışan Türkiye hızlanıyor" dedi.
Üniversite Öğrencilerimizin Beklediği Müjde! 🎁— Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) November 14, 2023
"İnternet Desteği"
Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan'ın öncülüğünde yükseköğretim öğrencilerimize,
👉on iki ay boyunca
👉aylık 10 GB
👉yıllık 120 GB olacak şekilde ücretsiz internet imkânı sunuyoruz!
Geleceğimiz Olan Gençlerimiz… pic.twitter.com/mIIZG68cuq