Bakan Uraloğlu: Türkiye dünyanın önde gelen denizci ülkeleri arasında

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Muğla’da inşası tamamlanan Ören Tekne İmal ve Çekek Yeri’nin açılışını gerçekleştirdi. Törende konuşan Bakan Uraloğlu, vergi yükünden bunalmış ve 2008 yılına kadar kara listede olan Türk denizciliğinin, hayata geçirilen denetim ve uygulamalarla beyaz listeye geçtiğini söyledi.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Muğla’da inşası tamamlanan Ören Tekne İmal ve Çekek Yeri’nin açılışını gerçekleştirdi. Törende konuşan Bakan Uraloğlu, vergi yükünden bunalmış ve 2008 yılına kadar kara listede olan Türk denizciliğinin, hayata geçirilen denetim ve uygulamalarla beyaz listeye geçtiğini söyledi.

Bakan Uraloğlu, dünya denizcilik sektöründe Türk Bayrağı’nın en prestijli bayraklar arasına yerini aldığını belirterek, “2002 yılına kadar neredeyse sadece İstanbul Tuzla’da sıkışmış olan bir tersanecilik faaliyeti söz konusuydu. Türk bayraklı gemiler kara listedeydi. Vergi yüklerinden bunalmış bir denizcilik sektörü vardı. Ama AK Parti hükümetleri olarak bu gidişata dur dedik. 2002 yılından bu yana bir deniz kaptanının oğlu olan Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu ve kaptanlığında denizcilerimizin bahtını ak, yolunu açık etmek için çok önemli atılım ve politikalar gerçekleştirdik. Hayata geçirdiğimiz denetim ve uygulamalarla 2008 yılında beyaz listeye geçtik ve o günden bu yana beyaz listedeyiz. Türk Bayrağı, denizcilik sektöründe dünyanın en prestijli bayrakları arasında yer almaktadır” dedi.

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ÖTV’SİZ YAKIT UYGULAMASINI HAYATE GEÇİRDİK

Bakan Uraloğlu, denizcilerimizin üzerindeki yükü paylaşmak için ÖTV’siz yakıt uygulamasını hayata geçirdiklerini ifade ederek, “2004 yılından itibaren, sicillerimize kayıtlı yük ve yolcu taşıyan gemilere, ticari yatlara, hizmet ve balıkçı gemilerine ÖTV tutarını sıfıra indirdik. Bugüne kadar sektöre yaklaşık 11 milyar lira ÖTV’siz yakıt desteği verdik” diye konuştu.

KOCAELİ VE MERSİN’DEKİ KONTEYNER LİMANLARI DÜNYADA İLK 100 LİMAN ARASINA GİRDİ

Bakan Uraloğlu, “Bugün Türkiye; 217 limanında 543 milyon ton yük, 12,4 milyon teu konteyner elleçlenen, Tekirdağ, Ambarlı, Kocaeli ve Mersin’de bulunan konteyner limanları dünyada ilk 100 liman arasına girdi. 85 faal tersanesi ile gemi siparişinde Dünya’da 7, 45,7 milyon dedveyt tona ulaşan deniz ticaret filosu ile dünya sıralamasında 12’nci sırada yerini aldı. 1 milyonu aşan amatör denizci ve 138 bin gemi insanı ile dünyanın önde gelen denizci ülkeleri arasındadır” dedi.

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GEMİ İNŞA SEKTÖRÜ YÜZBİNLERİ İSTİHDAM EDİYOR

Gemi inşa sektörünün emek yoğun niteliği ve oluşturduğu geniş faaliyet alanı ile ülkemizdeki istihdamın artmasına da önemli katkılar sağladığını dile getiren Bakan Uraloğlu şöyle devam etti;

“İstihdamı önemli ölçüde artıran bu sektörde çalışan sayısı yüzbinlere dayanmıştır. Yan sanayi çalışanları ile birlikte değerlendirildiğinde çok sayıda insana geçim kaynağı olan dev bir sektörden bahsediyoruz. Memnuniyetle ifade etmek isterim ki, Türk gemi inşa sanayi; en son teknolojileri kullanan, çevreye duyarlı, yüksek kaliteli ve taahhütlerine sadık işi vaktinde bitiren özellikleriyle dünyada saygın bir yere sahiptir. Biz tersaneciliğimizi tüm kıyılarımıza yayacak politikalar geliştirdik ve özel sektör temsilcilerimizin önünü açtık. Sayısal ve kapasite olarak geçmişten bugüne sektörümüze bakacak olursak; 2002 yılında 37 olan tersane sayımız 85’e, Yıllık üretim kapasitemizi ise 550 bin dedveyt ton’dan 4,8 milyon dedveyt tona yükselttik. Tersanelerimizdeki bakım-onarım hacmi de son 10 yılda yüzde 129 oranında artarak 35 milyon detveyt tona yükseldi. Gemi sanayimizin inovatif, çevreci ve alternatif enerji kullanma yeteneği ile rekabet gücü gün geçtikçe artmakta, döviz getirisi ile de ülke ekonomisine büyük katkı sağlamaktadır.”

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BALIKÇI GEMİ İNŞAASINDA İSPANYA’YI GERİDE BIRAKARAK EN FAZLA İHRACAT YAPAN ÜLKE OLDU

Bakan Uraloğlu, özellikle balıkçı gemisi inşasında atağa geçen Türkiye’nin, rakibi İspanya’yı geride bırakarak en fazla ihracat yapan ülke olduğuna da vurgu yaparak, “Liderliğini korumak için çalışmalarına hız kesmeden devam eden gemi inşa sanayimiz dünya balıkçılığında önde olan ülkelere balık avlama ve canlı balık taşıma gemisi ihracatı yapan bir konuma gelmiştir. Dünyanın ilk hibrit balıkçı gemisi ile en büyük canlı balık taşıma gemisinde, full elektrikli feribot, LNG-hibrit-elektrikli römorkör, katamaran enerji gemisi gibi birçok yenilikçi projede Türk mühendislerinin imzası vardır. Değerli tekne imalatçıları, Günümüzde, yatlara talebin giderek arttığını da görmekteyiz” dedi.

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TÜRKİYE SÜPERYAT ENDÜSTRİSİNİN PARLAYAN YILDIZIDIR

“Gururla belirtmek istiyorum ki ülkemiz dünya süperyat endüstrisinin parlayan yıldızıdır” diyen Bakan Uraloğlu, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Yat inşa sektöründe küresel pazarda önemli bir konumda olan ülkemiz özellikle mega yat inşası noktasında İtalya ve Hollanda’nın ardına dünyada üçüncü sırada yer almaktadır. Koordinesi Bakanlığımızca gerçekleştirilen ve Avrupa’nın en büyük tekne imal yeri konumuna gelecek olan İzmir Çaltılıdere Tekne İmal ve Çekek Yeri Projesi de tüm hızıyla devam etmektedir. Bartın Kurucaşile Tekne İmal Yeri Projemiz de hayata geçmiş ve faaliyetlerine başlamıştır.”

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4 BİN KİŞİLİK İSTİHDAM ALANI SAĞLANDI

Açılışı gerçekleştirilen Ören Tekne İmal ve Çekek Yeri’nin; 275 bin m2 alan üzerinde, 16 hangarda, 32 kooperatif üyesi işletmeci ile tekne imal ve çekek faaliyeti yürüteceğini kaydeden Bakan Uraloğlu, “Bu alanda, sağlanacak 4 bin kişilik istihdam bölge ve ülkemiz insanına ekmek kapısı olacaktır. Boyutlarına bağlı olarak yıllık 60 tekne üretimi yapılması planlanmaktadır. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

EGE BÖLGESİ’NDE YENİ YAT LİMANI PROJE ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR

Yatçılığın önemli bir parçası olan yat limanlarının ülkemizdeki durumunu da değerlendiren Bakan Uraloğlu, “63 yat limanı ve yat yanaşma yerinde 25 bin 38 yat bağlama ve barınma kapasitesine sahibiz. Yapacağımız yatırımlarla bu kapasitenin çok daha üzerine çıkmayı planlamaktayız. Ege Bölgesinde yeni yat limanları yapılması amacıyla devam eden proje çalışmalarımızla 5000 tekne bağlama kapasitesi elde edeceğiz. Yat limanlarının yanında kruvaziyer gemiler için de Fethiye’de yeni bir liman yapılması amaçlı proje çalışması sürdürüyoruz. Diğer taraftan, amatör denizcilerimizden de özel teknelerinin bağlama ve barınma yeri için birçok talep geliyor. Bu kapsamda da yat limanı konsepti dışında, izin onay sürecini kısaltıp yatırım maliyetini düşürmek suretiyle tekne bağlama kapasitesini artırmayı amaçlayan çalışmaları paydaşlarımızla hayata geçiriyoruz” diye konuştu.

DENİZLERİMİZ BİZİM “MAVİ VATAN”IMIZ

Bakan Uraloğlu, “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak denizciliğimizin daha da gelişmesi, denizlerimizden sağlanan imkânların artırılması, kaynaklarının ekonomiye kazandırılması için daha da etkin çalışacağız. Çünkü bizim için denizcilik sadece bir uğraş değil, kültürdür, güçtür. Denizlerimiz bizim “MAVİ VATAN”ımızdır. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki, denizciliğimizin bugün geldiği konum devletimizin denizciliğimize verdiği önem ve sektörün paydaşları sayesindedir. Bakın bütün bu olumlu gelişmelerin bir sonucu olarak geçtiğimiz hafta, uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) konsey üyeliği seçimlerinde, ülkemiz, tarihinin en yüksek oyunu alarak üst üste 13. kez seçildi. Yine sektörümüz için güzel bir gelişme de “Türk Loydu”, Uluslararası Klas Kuruluşları Birliği’ne (IACS) üye oldu. Bu gelişme, Türk Loydu’nun uluslararası düzeyde etkisini arttırarak, Türk denizcilik sektörünün ve gemi sanayisinin daha fazla söz sahibi olmasına da katkı sağlayacaktır” dedi.

Bakan Uraloğlu, açıklamasının ardından Ören Tekne İmal ve Çekek Yeri’nin açılış törenini kurdele kesmek sureti ile gerçekleştirirken, butona basmak sureti ile denizden gemi çekme işleminin başlangıcının startını verdi.