Sirkeci-Kazlıçeşme arasındaki 8 istasyon kullanıma açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğu "Şuan İstanbul’un raylı sistem ağı 338,8 kilometre ve yapımı devam eden projelerimiz bittiğinde bu rakam 394,5 kilometreye yükselecek. Kimsenin şüphesi olmasın ki İstanbul’da araç trafiğinin yoğunlaşmasını engellemek adına Kazlıçeşme-Sirkeci projesi gibi çevreye duyarlı modern ulaşım sistemlerini yaygınlaştırmak için yeni yatırım ve teşviklerimize devam edeceğiz. Bu Hattımızı bu yılsonunda hizmete alacağız. Hayırlı olsun” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğu, İstanbul’da Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi test sürüşü törenine katıldı.



Önce projeye ilişkin bilgi aldı, sonra test sürüşü yaptı. Ardından kameralar karşısına geçti, müjdeyi verdi. Uraloğlu, “Dünyanın en özgün kent içi raylı sistem projelerinden biri daha hayata geçmek için gün sayıyor. İnşallah bu yılsonu hizmete alacağız, İstanbullulara hayırlı olsun” dedi.

Bakan Uraloğlu, Kazlıçeşme-Sirkeci Hattı'nın İstanbul’da devam eden en önemli kent içi ulaşım projelerimizden biri olduğunu söyledi. Projenin sadece bir raylı sistem işi değil, aynı zamanda yaya odaklı yeni nesil ulaşım projesi olduğuna dikkati çeken Bakan Uraloğlu, "Şehirlerde toplu taşımanın ve bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması ve yayalaştırma projelerine dair genel konsepti oluşturuyor ve bunun gelişmesine çok önem veriyoruz. Kazlıçeşme-Sirkeci Kentsel Ulaşım ve Rekreasyon Odaklı Dönüşüm Projemiz de bunun en güzel örneklerinden biridir. Mevcutta Sirkeci-Kazlıçeşme arasında atıl vaziyette duran 8,3 kilometrelik hatta gerekli iyileştirmeleri yaparak 8 istasyon ile tekrardan kullanıma başlatıyoruz” dedi.

Bakan Uraloğlu, “Bu proje bir raylı sistem projesi olması ile birlikte kapsamında yer alan 7,30 km bisiklet ve yaya yolu, 10 bin 120 metrekare meydan ve rekreasyon alanları, 6 bin metrekare kapalı sosyal kültürel alanı 74 bin metrekare yeni yeşil alanı, 22 adet karayolu ve yaya alt geçidi, Yedikule, Kocamustafapaşa, Yenikapı, Kumkapı olmak üzere 4 adet tescilli istasyonu, Sirkeci ve Cankurtaran olmak üzere 2 adet yenilenecek istasyonu, Kazlıçeşme ile Cerrahpaşa’daki 2 yeni istasyonu ile İstanbullu vatandaşlarımızın ulaşım ihtiyacını karşılamanın yanı sıra sosyokültürel ve turizm odaklı hibrit karakterde yeni nesil bir ulaşım projesi olacaktır" diye konuştu.

ŞEHRİN KALBİNE BÜYÜK YEŞİL ALAN KAZANDIRACAĞIZ



Projeyle ilgili detaylı bilgi veren Uraloğlu, "215 bin metrekarelik çalışma alanında, proje tamamlandığında demiryolu hattının bir yönü trenler tarafından kullanılacak. Diğer yönü ise yaya yürüme alanı, bisiklet, scooter parkuru, dinlenme, rekreasyon alanları olarak düzenlenecektir. Eskiden sadece demiryolu için kullanılan arazinin 123 bin metrekaresi, yani % 57’si vatandaşlarımızın yaya olarak kullanımına açılacak. Böylece İstanbullu vatandaşlarımıza şehrin kalbinde büyük bir yeşil alan kazandırmış olacağız. Ayrıca, durak peron alanları da buna uygun olarak, yarısı tren iniş biniş alanı yarısı ise dinlenme ve sosyal alan olarak kullanılacaktır. Projemiz kapsamında raylı sistem, yaya ve mikromobilite araçları, sosyal aktivite alanları oluştururken, yıllardır kronikleşmiş trafik ve güvenlik sorunlarına neden olan yaya ve karayolu alt geçitlerini de rehabilite ediyoruz. Projemizde en kapsamlı şekilde ecdat yadigârı, tescilli durakları sanat tarihçileri ve mimarlar nezaretinde ve kurul kararları doğrultusunda restore ediyoruz. Yani projemiz sadece demiryolu inşası projesi olmayıp hat boyunca çevrede yaşayan insanların yaşam konforunu artıracak diğer düzenlemeleri de içeriyor. Yine, proje kapsamında Sahil yolu ile Samatya ve Cerrahpaşa hastanelerini bağlayan kavşağı da modernize ederek alt geçit gabarisini yükseltip ambulans ulaşımına uygun hale getirdik ve kullanıma açtık. Ayrıca Sirkeci Liman Bölgesi’nde yapılacak yeni demiryolu hattı ile birlikte Sirkeci ve Haydarpaşa limanları arasında da ulaşım ve koordinasyon sağlanacaktır" dedi.

TEST SÜRÜŞÜ GERÇEKLEŞTİRİLDİ



Sirkeci-Kazlıçeşme hattı tek yönlü sefer süresinin ortalama 20-25 dakika arasında olmasını öngördüklerini belirten Uraloğlu, "Şu anda projede yüzde 90 üzerinde fiziki ilerleme kaydettik. Tüm altyapı imalatlarını tamamladık. İstasyonlarda inşaat işlerini bitirdik, elektrik ve mekanik işlere devam ediyoruz. 26 adet sanat yapısındaki çalışmaları da tamamladık. Ana güzergahta ki demiryolu ve elektrifikasyon imalatlarını da bitirdik. Sirkeci depo ve liman bölgesinde % 95 oranında ilerleme kaydettik. Sinyalizasyon ve telekomünikasyon işlerini yüzde 60 oranında tamamladık, imalatlarına devam ediyoruz. Ayrıca yeri gelmişken belirtmek istiyorum ki projede kullandığımız sinyalizasyon sistemi yerli ve millidir. Bisiklet-yürüme yolu imalatları ve peyzaj işlerimizde devam ediyor. Bugünde ilk defa Sirkeci-Kazlıçeşme hattımızın test sürüşünü gerçekleştiriyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sinyalizasyon testleri ve güvenlik sertifikasının alınmasının ardından hattı yolculu işletmeye yılsonuna kadar almayı hedefliyoruz" ifedelerini kullandı.

EKONOMİK KAZANCI 758 MİLYON EURO



Projenin ekonomik kazanımlarıyla ilgilide açıklamalarda buluna Uraloğlu, "Projemizin tamamlanmasıyla 2023-2053 yılları arasındaki ekonomik kazancı, Karayolu Bakım ve İşletme Kazancından 425 milyon 562 bin Euro. Kazalardaki Azalma Kazancından 116 milyon 971 bin Euro. Zaman Kazancından ise 242 milyon 543 bin Euro olmak üzere toplam ekonomik kazancı 785 milyon Euro üstünde olacaktır" dedi.

HİZMET VE ESER FIRTINASI ESTİRİYORUZ



Dünyanın en önemli metropollerinden biri olan İstanbul’da hizmet ve eser fırtınası estirmeye devam ettiklerini kaydeden Bakan Uraloğlu, "Son 21 yıl içerisinde Bakanlık olarak İstanbul’un ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 666 milyar yatırım yaptık. Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul Havalimanı, Kuzey Marmara ile İstanbul – İzmir Otoyolu gibi dev ulaşım yatırımları ile İstanbul’un ulaşım ağını her modda üst seviyeye çıkardık. Özellikle Marmaray Projesi, ülkemizin son yıllarda ortaya koyduğu proaktif politikanın ve küresel vizyonun en önemli göstergesi ve somut adımlarından biriydi. Doğu Asya’dan Batı Avrupa’ya, Pekin’den Londra’ya kesintisiz ulaşım sağlayan bu projemiz Modern İpek Demiryolu’nun en önemli parçasını oluşturdu. “Mekân cennet atamız Fatih Sultan Mehmet ve askerleri gemileri karadan yürütmüştü, bizlerde tren setlerini, denizin altından geçirdik” Kentiçi raylı toplu taşımacılık altyapısının gelişmesi adına çok önemli projelere de devam ediyoruz. Şu anda bir araya geldiğimiz Kazlıçeşme-Sirkeci Hattımızla beraber Bakırköy (İDO)-Bahçelievler-Kirazlı Metro hattı, Kağıthane-Gayrettepe Metro Hattı, Halkalı-Başakşehir-İstanbul Havalimanı Metro hattı, Altunizade – Çamlıca Camii – Bosna Bulvarı Metro Hattı, Olmak üzere toplam uzunluğu 55,7 km olan 5 ayrı metro hattında İstanbul için çalışıyoruz. Daha önceden de İstanbul’da; Marmaray, Levent-Hisarüstü Metro Hattı, Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı, Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattı, Ve Başakşehir-Çam Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metro Hattı olmak üzere yapımını tamamlayıp, İstanbullu vatandaşlarımızın hizmetine sunduğumuz metro hattı uzunluğu 130 kilometrenin üstündeydi. Şu an İstanbul’un raylı sistem ağı 338,8 kilometre ve yapımı devam eden projelerimiz bittiğinde bu rakam 394,5 kilometreye yükselecek. Yani, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak İstanbul raylı sistem ağının % 50’den fazlasını biz kazandırmış olacağız. Bu bizim için büyük bir gurur ve çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

HEPİMİZ MİLLETİMİZE VE DEVLETİMİZE HİZMET İÇİN VARIZ



Yapılan çalışma ve analizler sonucu İstanbul’un 1100 kilometre Metro hattına ihtiyacı olduğuna dikkati çeken Uraloğlu, "Kısaca, İstanbul'un her köşesine raylı sistemi eriştirmemiz lazım. Ama maalesef İstanbul yerel yönetiminin proje üretimi ve yatırım konusunda çok yavaş ve eksik kaldığını görüyoruz. Bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları, siyasetçiler, bürokratlar, hepimiz milletimize ve devletimize hizmet için varız. Hepimiz sorumluluk alanımızda elimizi taşın altına koymalıyız. Hamaset dolu günübirlik tartışmalara ayıracak vaktimiz yok. Bunların bir an evvel aşılması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

BİZLER TÜRKİYE YÜZYILI’NI İNŞA ETMEYE DEVAM EDECEZ



İstanbul'da ulaşımda yaşanan aksaklıklarla ilgili "Herkes üzerine düşen görevi yapmalı" diyen Bakan Uraloğlu, "Şimdi önümüzde yaklaşmakta olan 2024 yerel seçimleri var. Her ne kadar sadece bir yerel seçim gibi düşünülse de bu seçim hem İstanbul’un hem de Türkiye’nin istikbaline yön verecek. Her zaman dile getirdiğimiz üzere merkezi yönetim ile yerel yönetimlerin kolektif çalışması çok önemlidir. AK Parti hükümetleri olarak biz her zaman hizmetten ve eser siyasetinden yana olduk. Başkaları, pamuk ipliğine bağlı, ilkesiz ittifaklar kurup, ülkenin hayrına olan yatırımları baltalarken, bizler Türkiye Yüzyılı’nı inşa edecek adımları atmaya devam ediyoruz. Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere hükümetlerimizin İstanbul’daki hizmet süreci bitmedi, artarak da devam ediyor. İstanbul için ne yapsak, İstanbullular için ne hizmet götürsek, yeridir, yerindedir. İstanbullular, yağmur ve kardan dolayı felç olan ulaşım görmek istemiyor. Yollarda kalan, denize uçan İETT otobüsleri istemiyor. Temel atmama, yatırım yapmama etkinlikleri yerine, yeni ve yaşanabilir projeleri yakından takip ediyor. Kimsenin şüphesi olmasın ki Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, İstanbul içerisinde araç trafiğinin yoğunlaşmasını engellemek adına Kazlıçeşme-Sirkeci Projesi gibi çevreye duyarlı modern ulaşım sistemlerini yaygınlaştırmak için yeni yatırım ve teşviklerimize devam edeceğiz. İstanbulluların ihtiyaçlarına cevap veren, hızlı, emniyetli ve konforlu ulaşım ağına tesis edene kadar durmayacağız, çalışacağız" diye konuştu.