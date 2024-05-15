Bakan Uraloğlu: Geçiş ücretlerinde güncelleme ihtiyacı hissettik

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, otoyol ve köprü geçiş ücretlerine yapılan zamma ilişkin, "Kamuda verimlilik ve tasarruf sürecindeyiz. Biz de burada oluşan şartlara göre geçiş ücretlerinde güncelleme ihtiyacı hissettik. Gerçekten çok çok düşük kalmıştı. Bakım işletme giderlerini karşılama noktasında bir düzenleme yapmamız gerekiyordu, o düzenlemeyi yapmış olduk” dedi.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti’nin TBMM'deki grup toplantısı öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu. Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine yapılan zamma ilişkin konuşan Uraloğlu, bakım ve onarım masraflarının karşılanması nokrasında bir düzenleme gerektiğini ve yapılan zammın bununla alakalı olduğunu söyledi. Bakan Uraloğlu, “Kamuda verimlilik ve tasarruf sürecindeyiz. Biz de burada oluşan şartlara göre geçiş ücretlerinde güncelleme ihtiyacı hissettik. Gerçekten çok çok düşük kalmıştı. Bakım işletme giderlerini karşılama noktasında bir düzenleme yapmamız gerekiyordu, o düzenlemeyi yapmış olduk” ifadelerini kullandı.



“HEPİMİZİN DAHA DİKKATLİ OLMASI GEREKEN BİR SÜREÇ”



Kamuda tasarruf genelgesi hakkında da konuşan Uraloğlu, “Hepimizin daha dikkatli olması gereken bir süreç. Zaten dikkat ediyorduk ama bu süreçte kamu ile entegre olacak şekilde bizim de kurumlarımız tasarruf yaklaşımına daha fazlasıyla katkı sağlayacak” dedi.