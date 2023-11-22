Bakan Uraloğlu: Akıllı ulaşım sistemlerini yaygınlaştırıyoruz

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara'da Karayolu 5’inci Ulusal Kongresi ve Sergisi açılış törenine katıldı. Kongrede konuşan Bakan Uraloğlu, yük ve yolcu taşımacılığında aktarmasız ulaşım imkanı vermesi, güzergah seçiminde esneklik sağlaması gibi ana faydaları ile ön plana çıkan karayolları ve karayolu taşımacılığının gelişmiş ülkeler için hem uluslararası hem de yurtiçi taşımacılık faaliyetlerinde kilit bir rol oynadığını belirterek, “Ülkemizin dört bir yanında doğu-batı, kuzey-güney demeden ülkemizi baştanbaşa yüksek standartlı yol ağıyla kuşattık. 2002 yılında 6 bin 101 kilometre uzunluğundaki bölünmüş yol ağımızla sadece 6 ilimiz birbirine bağlıyken, 23 bin 182 kilometre yeni yol yaparak bölünmüş yol ağımızı toplamda 29 bin 283 kilometreye ulaştırdık. Bölünmüş yollarla 77 ilimizin birbiri ile bağlantısını sağladık. Bölünmüş yollar ülkemizin yol ağının yüzde 43’ünü oluşturmasına rağmen bütün yol ağımızda hareket eden trafiğin yüzde 83’üne hizmet vermektedir” diye konuştu.

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“HAYATINI KAYBEDEN KİŞİ SAYISINDA YÜZDE 81’LİK BİR AZALMA SAĞLADIK”



Yine bölünmüş yol yatırımlarıyla trafik güvenliğini artırarak kazalardaki ölüm oranını düşürdüklerini ifade eden Uraloğlu, “100 milyon taşıt-km başına hayatını kaybeden kişi sayısında yüzde 81’lik bir azalma sağladık. Seyahat konforunu arttırdık, süresini kısalttık ve yollarımızdaki ortalama hızı 40 kilometreden 88 kilometreye çıkardık. Köprü yapım çalışmaları kapsamında 2002 yılında 311 kilometre olan toplam köprü uzunluğunu, yüzde 146 artış ile 765 kilometreye çıkardık. Tünel yapım çalışmaları kapsamında 675 kilometre uzunluğunda 405 adet tünel inşa ederek 2003 öncesi 50 kilometre olan tünel uzunluğumuzu 725 kilometreye yükselttik” dedi.



“TÜM ULAŞIM MODLARINDA TRAFİK GÜVENLİĞİNİ ARTTIRMAK ADINA AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİNİ YAYGINLAŞTIRIYORUZ”



Bakan Uraloğlu, bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmelerin toplumun ulaşım anlayışı ve tarzında yeni eğilimlerin ortaya çıkmasına da neden olduğunu ifade ederek, “Artık elektrikli akıllı araçları kullanmaya başladık. 2035'de her iki araçtan birinin elektrikli olacağını ve internet erişim bağlantılı araçların oranının yüzde 68 olacağını öngörüyoruz. Bu gerçekten hareketle tüm yatırımlarımızın odağına mobilite, dijitalleşme ve çevreye duyarlılığı yerleştiriyoruz. Tüm ulaşım modlarında seyahat sürelerini azaltmak, trafik güvenliğini arttırmak, mevcut yol kapasitelerini etkin kullanmak ve enerji verimliliği sağlayarak ülke ekonomisine katkı sağlamak için akıllı ulaşım sistemlerini yaygınlaştırıyoruz” açıklamasında bulundu.



“KARAYOLLARINDA 2 BİN 282 KİLOMETRE FİBER OPTİK KABLO UZUNLUĞUNU 6 BİN 631 KİLOMETREYE YÜKSELTECEĞİZ”



Yollarda beş aşamada fiber optik kablo haberleşme altyapısı tesis etmeyi hedeflediklerine sözlerine ekleyen Bakan Uraloğlu, “Birinci aşamada 520, ikinci aşamada bin 452 ve şu an yapımı devam eden bin 400 kilometrelik üçüncü aşama kapsamında da 310 kilometre olmak üzere toplam bin 282 kilometre fiber optik kablo inşasını tamamladık. Şimdi sırada bin 573 kilometre uzunluğundaki dördüncü aşama ve bin 686 kilometre uzunluğundaki beşinci aşamalar var. Onları da tamamladığımızda karayollarında inşasını bitirdiğimiz 2 bin 282 kilometre fiber optik kablo uzunluğunu 6 bin 631 kilometreye yükselteceğiz” bilgilerini aktardı.

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“ANKARA-KIRIKKALE ARASINDA BULUNAN DEVLET YOLU YOĞUNLUĞUNU AZALTACAĞIZ”



12’inci Kalkınma Planı doğrultusunda 2028 yılında bölünmüş yol ağının 31 bin 250 kilometreye çıkarılmasının hedeflendiğini de hatırlatan Bakan Uraloğlu, şu ifadelere yer verdi:



“2053 hedeflerimiz kapsamında ise 38 bin 60 kilometreye yükseltmeyi planlıyoruz. Otoyollarımız özelinde de 2028 yılına kadar 1009 kilometre daha yeni otoyol yapmayı hedefliyoruz. Bu yeni yapacağımız otoyollarımızdan Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu projesi ile yük ve yolcu taşımacılığını daha güvenli, hızlı ve konforlu bir şekilde Ankara’nın doğu ve kuzey koridoruna ve buradan da Ortadoğu ve Kafkas ülkelerine aktaracağız. Ankara-Kırıkkale arasında bulunan mevcut devlet yolu yoğunluğunu da azaltmış olacağız. Özellikle yaz aylarında turizme bağlı olarak artan yolculuk taleplerini, hızlı, konforlu ve güvenli olarak karşılamak ve bölgedeki tarım sektörüne de hizmet edecek Antalya-Alanya Otoyolumuzun ihalesini de gerçekleştireceğiz. İstanbul’dan Kuzey Marmara Otoyolu ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile başlayıp Sakarya-Akyazı’ya kadar ulaştırdığımız yüksek standartlı otoyol altyapımızı başkentimize kadar ulaştıracak Orta Anadolu Otoyolu Projesi'ni de planlıyoruz. Denizli-Burdur-Antalya ve Çanakkale-Balıkesir Otoyollarımızı da hayata geçireceğiz.”

Konuşmaların ardından Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen, programın anısına Bakan Uraloğlu’na hediye takdiminde bulundu. Ardından Bakan Uraloğlu ve beraberindekiler, Karayolları 5’inci Ulusal Sergisi’nin açılışını yaptı. Bakan Uraloğlu, burada sektör temsilcilerinin açtığı stantları dolaşarak sohbet etti.

Programa Bakan Uraloğlu’nun yanı sıra Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen ve sektör temsilcileri katıldı. Kongrede Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılında dünyadaki araştırmalar, gelişmeler ve yeni uygulama teknikleri tartışılarak, ulaşımdaki diğer altyapı sistemleri ile bütüncül bir yaklaşım içinde değerlendirilecek. Kongre bünyesinde düzenlenecek iki panel ve beş oturumda ise karayolunun sosyal, yönetsel ve ekonomik yönleri ele alınacak.