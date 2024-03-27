Bakan Uraloğlu açıkladı: Hatay Havalimanı uçuşlara açılıyor

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 6 Şubat depremleri nedeniyle zarar gören ve uçakların boş inişine, dolu kalkışına izin verilen Hatay Havalimanı'ndaki onarım çalışmalarını yerinde inceledi. Bakan Uraloğlu’na Hatay Valisi Mustafa Masatlı, AK Parti Hatay milletvekilleri Adem Yeşildal, Kemal Karahan, Abdulkadir Özel ve Hüseyin Yayman eşlik etti. Bakan Uraloğlu, pistteki çalışmaların tamamlanıp test aşamasının da sonlandığını belirtti.

Hatay Havalimanı'ndaki mevcut pistin son durumunu paylaşan Bakan Uraloğlu, "Mevcut pistimizde şu anda sadece boş iniş dolu kalkışa müsaade ediliyordu, yaptığımız zemin güçlendirme çalışmalarıyla beraber pisti daha kalıcı hale getirdik, dolu iniş dolu kalkış için de gerekli testleri yapıp şartları sağladık. 29 Mart'tan itibaren Hatay’a hem iniş hem de kalkış biletlerini çift yönden bugün itibarıyla kullanıma açmış olduk. İnşallah 29 Mart günü itibarıyla da Hatay’da çift yönlü olarak yolcu taşımasını başlatmış oluyoruz" dedi.

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GÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Depremlerde havalimanının uğradığı tahribatı aktaran Uraloğlu, "Bundan tam 13 ay önce ülke olarak asrın felaketiyle sarsılmıştık. Hatay Havalimanımızın bulunduğu alandaki faylanma ve zemin sıvılaşması sebebiyle kalıcı yüzey deformasyonları ve 1,5 metreye varan kalıcı oturmalar görülmüş, pist ve çevresindeki alan da bu oturmadan etkilenmişti. Ama deprem sonrasında öncelikle insani yardım ve tahliye uçaklarının kullanımı için gerekli çalışmaları hızla yaparak pisti en kısa sürede hizmete açtık. Sonrasında da bir daha benzer depremler yaşanması halinde dahi hasar görmeyecek şekilde altyapının inşası için gerekli çalışmaları başlattık. 12 Ekim 2023’te Hatay Havalimanı PAT Sahaları Onarımı ve Gelişimi işini ihale ettik, 21 Kasım’da da yapım çalışmalarına başladık. Yeni Hatay Havalimanımızı, zemin taşıma gücünü artırarak yüksek ve geçirimsiz bir dolgu üzerine inşa edeceğiz. Terminal, teknik blok kule, itfaiye binası, güç Santrali, lojman ve garaj binalarını da güçlendireceğiz" diye konuştu.

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'2026 YILINDA ÇALIŞMALAR TAMAMLANACAK'

Tüm çalışmaların 2026 yılı ilk çeyreğinde tamamlanmasını hedeflediklerini söyleyen Bakan Uraloğlu, "3 bin metre uzunluğu ve 60 metre genişliği ile geniş gövdeli uçakların inebileceği şekilde pist yapıyoruz. 2 kilometre 720 metre uzunluğunda yeni paralel taksi yolu, 2 hızlı çıkış ve 4 bağlantı taksi yolu da inşa edeceğiz. Tüm bu çalışmalarımızı 2026 yılı ilk çeyreğinde tamamlamayı hedefliyoruz. Şu anda projemiz kapsamında, havalimanı çevre güvenlik duvarı yükseltme ve duvar çatlaklarının tamiratı işlemlerini tamamladık. Yeni pistimizin inşası aşamasında 14 kilometre uzunluğundaki çevre güvenlik duvarını yeniden inşa ederek havalimanının bulunduğu alanı taşkınlara karşı koruyacağız. Havalimanı pistinde derz tamiratı, çatlak onarımını bitirdik. Zemin güçlendirme işlemlerini büyük ölçüde tamamladık. Ayrıca depremde zarar gören 5 kilometre uzunluğundaki Hatay Havalimanı bağlantı yolundaki çalışmalarımız da devam ediyor" ifadelerini kullandı.

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DÖRTYOL-HASSA ARASI OTOYOL VE DEMİRYOLU TÜNELİ PROJESİ

Dörtyol-Hassa arasındaki 55 kilometrelik demir yolu ve 25 kilometrelik kara yolundan oluşan projenin detaylarını da açıklayan Bakan Uraloğlu şöyle devam etti:

"Bu proje; 55 kilometre demir yolu ve 25 kilometre kara yolundan oluşan bir projedir. Proje kapsamında Amanos Dağları’nın altında 1 tane 20 kilometre uzunluğunda demir yolu tüneliyle 55 kilometre tek hat demir yolu ve 25 kilometrelik güzergahta 2 adet 20’şer kilometrelik otoyol tüneli inşa edeceğiz. Projemiz iki etaptan oluşuyor ve tünel yapımını kapsayan ilk etabı Hassa Kavşağı’nda sona erecek. Toprakkale-İskenderun Otoyolu’ndan ayrılarak Dörtyol kavşağından Amanos Dağları altından geçerek Hassa üzerinden Kırıkhan-Nurdağı arası var olan kara yolu ile birleşecek. Yapılacak tüneller ile İskenderun-Gaziantep, İskenderun-Kahramanmaraş arasında ulaşım kısalacak ve bu bölgede var olan ticaret hacmine ulaşım kolaylığı sağlayacağız. Bu proje ile halen Amanos Dağları’nın kuzey ve güney ucundan sağlanan Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin ve Kahramanmaraş bağlantılı Doğu Anadolu Bölgesi’nin ulaşımı, Payas-Hassa arası olan ve Amanos Dağları’nın orta bölümünden geçilerek kara yolu ile ulaşım yolu mesafesinde önemli ölçüde kısalmalar sağlanacaktır. Halihazırda, Kahramanmaraş ve Gaziantep’ten gelen yüklerin ve yolcuların, Nurdağı’ndan sonra, otoyol yerine Nurdağı-Hassa-Payas yolunu takip etmeleri halinde, ulaşım mesafesi önemli ölçüde kısalacaktır. Mevcut durumda, 235 kilometre olan Kilis-Osmaniye-İskenderun güzergahı 38 kilometre , 77 kilometre olan Kırıkhan-İskenderun-Dörtyol güzergahı 15 kilometre, 121 kilometre olan Nurdağı-Osmaniye-Dörtyol (Payas) güzergahı 20,5 kilometre, 79 kilometre olan Dörtyol-Kırıkhan-Hassa güzergahı 53 kilometre, 84 kilometre olan Payas-Fevzipaşa arasındaki demir yolu güzergahı ise 30 kilometre kısalarak güvenli, konforlu ve kesintisiz ulaşım sağlanacak."