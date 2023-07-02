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Bakan Uraloğlu: 2575 kırsal alan 4,5G istasyonu kurduk

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#Abdulkadir Uraloğlu#İnternet#Telefon
Bakan Uraloğlu: 2575 kırsal alan 4,5G istasyonu kurduk
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 02, 2023 11:41

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu “Kırsal bölgelerdeki iletişim kapasitemizi artırıyoruz" dedi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kırsal bölgelerde haberleşme altyapısını yaygınlaştırmak için çalışmaların yoğunlaştırıldığını belirterek, “Evrensel hizmet projeleri ile kırsal bölgelerde yer alan 2 bin 575 yerleşim yerine 4,5G mobil haberleşme hizmeti sağladık. Buralarda kullandığımız mobil baz istasyonlarının yüzde 40'ı yerli ve milli baz istasyonumuz ULAK” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ‘Evrensel Hizmet Kanunu’ kapsamında bakanlık olarak yapılan yatırımlarla kırsal bölgelerde haberleşme altyapısını yaygınlaştırmak için çalışmalar yürüttüklerini belirterek, bu konuda yapılan ve devam eden projelerle ilgili bilgi verdi. Mobil haberleşme hizmetleriyle ilgili kırsal bölgelerde yer alan 2 bin 575 yerleşim yerine 4,5G Mobil Haberleşme Hizmetinin götürüldüğünü söyleyen Bakan Uraloğlu, bu yerlerin de yüzde 40 oranında yerli ve milli baz İstasyonu ULAK’ın kullanıldığını dile getirdi.

500 BİN VATANDAŞA MOBİL HABERLEŞME HİZMETİ

Yapılan çalışmalar kapsamında 500 binin üzerinde vatandaşa mobil haberleşme hizmetinin ulaştırıldığını açıklayan Bakan Uraloğlu, ayrıca kırsal bölgelerde 2 bin 97 yerleşim yerine de sabit ses ve internet hizmeti için gerekli altyapının kurulduğunu ve bu hizmetin vatandaşlara ulaştırıldığını kaydetti.

Bakan Uraloğlu evrensel hizmet çerçevesinde 2022 yılı içinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ve TÜRKSAT ile birlikte başlatılan projeye ilişkin de şu bilgileri verdi:

“Evrensel hizmet çerçevesinde 2022 yılı içinde BTK ve TÜRKSAT ile birlikte başlattığımız proje ile kırsal bölgelerde yer alan 1000’in üzerinde yerleşim yerine mobil ses ve genişbant internet götürülecek. Halihazırda bu yerleşim yerlerinin yüzde 35’den fazlasında 2G + 4,5G kurulumu tamamlandı. Bu yerleşim yerlerinin tamamında özellikle yerli ve milli baz istasyonumuz ULAK kullanılacak. Proje tamamlandığında önceki projelerimizle birlikte 700 binin üzerinde vatandaşımıza mobil haberleşme hizmeti ulaştırılacak.”

 

 

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#Abdulkadir Uraloğlu#İnternet#Telefon

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