Bakan Uraloğlu: Yusufeli Viyadüğü yarın hizmete açılıyor

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Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Artvin'de yapılan Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES) nedeniyle değişen kara yolu ağı kapsamında inşa edilen Yusufeli Merkez Viyadüğü'nün yarın trafiğe açılacağını belirtti. Uraloğlu, baraj nedeniyle Yusufeli ilçe merkezinin ve 7 köyün taşındığını anımsatarak, "Yarın araç trafiğine açacağımız Yusufeli Merkez Viyadüğü sayesinde yeni Yusufeli ilçesi ve çevre köyler ile Artvin arası ulaşım mesafesi yaklaşık 15,5 kilometre, ulaşım süresi de 25 dakika kısalacak" dedi.

'7 BİN 100 TON ÇELİK KULLANILDI'

'Çelik orthotropic köprü' olarak projelendirilen Yusufeli Merkez Viyadüğü'nün itme-sürme yöntemi ile yapıldığını vurgulayan Uraloğlu, şunları kaydett: "Köprümüzün sanat yapıları ve üstyapı imalatları tamamlandı. Tabliyelerin yapımında yaklaşık 7 bin 100 ton çelik kullanıldı. Toplam 44 segmentin kaynak işlemlerini tamamlayıp 5 Şubat'ta son sürme işlemini gerçekleştirerek viyadüğün birleşimini tamamladık. 8 orta ayak, 2 de kenar ayak üzerine kurduğumuz köprünün en yüksek ayağı yaklaşık 150 metre."

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'43 MİLYON TL TASARRUF EDİLECEK'

Yusufeli Rölekasyon Yolları bünyesinde toplam uzunluğu 2 bin 188 metre olan 4 adet teknolojik köprü yapıldığını hatırlatan Uraloğlu, "Bu köprülerden Tekkale Viyadüğü, Yusufeli Baraj Viyadüğü ve Şilenkar Viyadüğü'nü daha önce hizmete almıştık. Yusufeli Merkez Viyadüğü'nü de trafiğe açarak Artvin-İspir arasındaki mesafeyi 15,5 kilometre kısaltıyoruz. Viyadük ile kış aylarında meydana gelen buzlanma, kaya düşmesi ve heyelan gibi doğa olayları sonucunda yaşanabilecek tehlikelerin de önüne geçiyoruz, trafiğin güvenli hale getirilmesini ve seyahat konforunun artırılmasını sağlıyoruz. Yusufeli Merkez Viyadüğü sayesinde, toplam 43 milyon lira tasarruf sağlanacak" dedi.