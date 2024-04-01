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Bakan Şimşek'ten sıkı para politikası mesajı

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#Mehmet Şimşek#Enflasyon#Piyasa
Bakan Şimşekten sıkı para politikası mesajı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 01, 2024 11:37

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Ana hedefimiz olan enflasyonu kalıcı olarak tek haneye düşürmek için sıkı para, seçici kredi ve gelirler politikasına ilaveten kamuda harcama kontrolü yaparak tasarrufu ön planda tutacağız" dedi.

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Bakan Şimşek'in açıklaması şöyle:

Mahalli seçim sonuçları milletimiz ve ülkemiz için hayırlı olsun.

Eylül 2023’te açıkladığımız Orta Vadeli Programımızı (OVP) güçlendirerek kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz.

Ana hedefimiz olan enflasyonu kalıcı olarak tek haneye düşürmek için sıkı para, seçici kredi ve gelirler politikasına ilaveten kamuda harcama kontrolü yaparak tasarrufu ön planda tutacağız.

OVP’de açıklanan takvime uygun olarak hayata geçireceğimiz yapısal reformlar ile ekonomide dönüşümü gerçekleştirerek verimlilik ve rekabet gücü artışı sağlayacağız.

Böylece sürdürülebilir büyüme amacımıza ulaşarak sağlayacağımız kalıcı refah artışı toplumun tüm kesimlerince paylaşılacaktır.

Başarıya giden yol azim, kararlılık ve sabır ister. Azimliyiz, kararlıyız, başaracağız.

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#Mehmet Şimşek#Enflasyon#Piyasa

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