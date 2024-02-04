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Bakan Şimşek: Başkan ve ekibine güvenimiz ve desteğimiz tamdır

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#Hazine Ve Maliye Bakanı#Mehmet Şimşek#Fatih Karahan
Bakan Şimşek: Başkan ve ekibine güvenimiz ve desteğimiz tamdır
Oluşturulma Tarihi: Şubat 04, 2024 15:23

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın göreve atanmasının ardından tebrik mesajı paylaştı. Bakan Şimşek, 'Başkan ve ekibine güvenimiz ve desteğimiz tamdır. Mali disiplin ile dezenflasyon sürecine destek olmaya devam ederken, hayata geçireceğimiz yapısal reformlarla program kazanımlarımızı kalıcı hale getireceğiz.' dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

Merkez Bankası Başkanı Sayın Fatih Karahan bugün yeni görevine başlamıştır. Kendisini tebrik ediyor ve başarılar diliyorum. Başkan ve ekibine güvenimiz ve desteğimiz tamdır.

Önümüzdeki dönemde de ekonomi programımızı kurumlararası eşgüdüm içinde kararlı bir şekilde uygulamaya devam edeceğiz.

Güçlü ekonomi ekibimiz ile makro finansal istikrarın pekişmesi için var gücümüzle çalışıyoruz.

Mali disiplin ile dezenflasyon sürecine destek olmaya devam ederken, hayata geçireceğimiz yapısal reformlarla program kazanımlarımızı kalıcı hale getireceğiz.

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#Hazine Ve Maliye Bakanı#Mehmet Şimşek#Fatih Karahan

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