Bakan Şimşek'ten mali disiplin mesajı

En düşük emekli maaşı ne olacak? Emeklilere ek zam yapılacak mı? İşte kök maaş hesaplaması...

En düşük emekli maaşı ne olacak? Emeklilere ek zam yapılacak mı? İşte kök maaş hesaplaması... Haberi Görüntüle

Bakan Şimşek, X hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Kara paranın aklanması, terörizmin finansmanı ve kayıtdışı ekonomiyle mücadele konularında gösterdikleri destek ve özverili çalışmaları için başta Sayın Bakanımız Ali Yerlikaya olmak üzere tüm değerli valilerimize ve İçişleri Bakanlığımız personeline teşekkür ediyorum.

Orta Vadeli Programımızın temel önceliklerinden biri olan mali disiplinin sağlanması yolunda valilerimizin rolü büyük önem taşıyor.

Bu bağlamda;

- tasarruf tedbirlerine sıkı uyum,

- harcamaların verimli bir şekilde yönetilmesi,

- yereldeki kamu yatırımlarının yakın takibi,

- kayıtdışı ekonomiyle mücadele,

- sosyal yardımların etkin kullanımı ve

- deprem harcamaları konusunda halkımızın bilinçlendirilmesi gibi alanlarda valilerimizin desteğini bekliyoruz.

Bu yönde atılacak kararlı adımlar, kamu maliyesi hedeflerimize ulaşmada kritik öneme sahiptir."