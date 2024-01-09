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Bakan Şimşek'ten mali disiplin mesajı

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#Mehmet Şimşek#Hazine Ve Maliye Bakanı#OVP
Bakan Şimşekten mali disiplin mesajı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 09, 2024 17:38

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Orta Vadeli Programımızın temel önceliklerinden biri olan mali disiplinin sağlanması yolunda valilerimizin rolü büyük önem taşıyor" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bakanlık olarak yakın işbirliği içinde oldukları İçişleri Bakanlığımızın düzenlediği Valiler Toplantısı'na katılmaktan memnuniyet duyduklarına işaret ederek, "Orta Vadeli Programımızın temel önceliklerinden biri olan mali disiplinin sağlanması yolunda valilerimizin rolü büyük önem taşıyor." dedi.
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Bakan Şimşek, X hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Kara paranın aklanması, terörizmin finansmanı ve kayıtdışı ekonomiyle mücadele konularında gösterdikleri destek ve özverili çalışmaları için başta Sayın Bakanımız Ali Yerlikaya olmak üzere tüm değerli valilerimize ve İçişleri Bakanlığımız personeline teşekkür ediyorum.

Orta Vadeli Programımızın temel önceliklerinden biri olan mali disiplinin sağlanması yolunda valilerimizin rolü büyük önem taşıyor. 

Bu bağlamda; 
- tasarruf tedbirlerine sıkı uyum, 
- harcamaların verimli bir şekilde yönetilmesi,
- yereldeki kamu yatırımlarının yakın takibi, 
- kayıtdışı ekonomiyle mücadele, 
- sosyal yardımların etkin kullanımı ve 
- deprem harcamaları konusunda halkımızın bilinçlendirilmesi gibi alanlarda valilerimizin desteğini bekliyoruz. 

Bu yönde atılacak kararlı adımlar, kamu maliyesi hedeflerimize ulaşmada kritik öneme sahiptir."

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#Mehmet Şimşek#Hazine Ve Maliye Bakanı#OVP

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