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Son dakika haberi... Bakan Şimşek'ten Erkan'a teşekkür: Ekonomi programımız kararlılıkla devam etmektedir

Güncelleme Tarihi:

#Mehmet Şimşek#Merkez Bankası Başkanı#Hafize Gaye Erkan
Son dakika haberi... Bakan Şimşekten Erkana teşekkür: Ekonomi programımız kararlılıkla devam etmektedir
Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2024 22:31

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın görevinden affını istemesi sonrası bir teşekkür mesajı yayınladı. Şimşek, mesajında "Ekonomi programımız kararlılıkla devam etmektedir. Merkez Bankası eski Başkanı Sayın Hafize Gaye Erkan’ın aldığı karar tamamen şahsidir ve kendi takdirleridir. Aldığı bu kararı saygı ile karşılıyor ve ülkemize sunduğu kıymetli hizmet ve katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Önerim doğrultusunda yeni atanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı ve ekibine başarılar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek imzası ile yayınlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen ekonomi programımız, kesintisiz ve kararlılıkla devam etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ekonomi ekibimize ve uyguladığımız programımıza desteği ve güveni tamdır. Merkez Bankası eski Başkanı Sayın Hafize Gaye Erkan’ın aldığı karar tamamen şahsidir ve kendi takdirleridir. Aldığı bu kararı saygı ile karşılıyor ve ülkemize sunduğu kıymetli hizmet ve katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Önerim doğrultusunda yeni atanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı ve ekibine başarılar diliyorum. Bu çerçevede ekip olarak güçlü işbirliği ve koordinasyon içinde fiyat istikrarı hedefimize emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

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#Mehmet Şimşek#Merkez Bankası Başkanı#Hafize Gaye Erkan

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