Bakan Şimşek’ten bankalar ve TÜSİAD görüşmelerinin ardından önemli mesaj: Refahı arttıracak modelle yola devam

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dün önce TÜSİAD ile bir araya geldi. TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu toplantısı öncesi yapılan görüşme basına kapalı gerçekleştirildi. Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Tuncay Özilhan, YİK toplantısı öncesinde Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek ile görüştüklerini belirterek, “Arka arkaya sıralayınca sıkıntılı bir tabloya işaret etmesine rağmen, aslında bu sorunlar çözümsüz değil. Yeter ki sorunun kaynağını doğru teşhis edelim ve buna uygun bir politika setini şeffaf ve takvime bağlı olarak uygulayalım. Bu çerçevede Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’i ve Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ı kutluyor ve görevlerinde başarılar diliyoruz. Yeni ekonomi yönetimi ile ekonomik istikrarın kısa sürede tesis edilmesini ve ülkenin yeniden hızlı ve sağlıklı bir büyüme patikasına girmesini temenni ediyoruz” diye konuştu.

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KİLİT KURUMLARDA LİYAKAT VURGUSU

Özilhan şöyle devam etti: “Şimdiye kadar yapılan açıklamalar doğrultusunda itibarı yüksek bir ekonomik programı hazırlanarak ilan edilmesi, kilit kurumlara liyakati ön planda tutan ve piyasalara güven veren atamaların yapılması ve Merkez Bankası başta olmak üzere ekonomi politikalarının şekillenmesinde etkili olan kurumların esas görev tanımlarına uygun bir çalışma düzenine girmesi, bu içinde bulunduğumuz tablodan çıkışta çok yardımcı olacaktır. Sayın Mehmet Şimşek’le bugün TÜSİAD yönetimi olarak bir araya geldik. Ekonomik durumla ilgili tespit ve önerilerimizi Sayın Bakan’la paylaştık. Açık ve samimi bir toplantı oldu. Sayın Bakanın çalışmalarını tamamladıktan sonra ortaya koyacağı ekonomik programın makroekonomik istikrar yönünde katkı sağlamasını bekliyoruz.”

‘MAKAS AÇILDI’

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ise 2021’in ilk çeyreğinden bu yana üretim-tüketim makası açıldığını belirterek, 2023 ilk çeyrek büyüme rakamlarında yıllık olarak sanayi yüzde 0.8 gerilerken, tüketimin yüzde 16.2 arttığını kaydetti. Bu durumun aşılabilmesi için para ve finans politikalarının değişmesi gerektiğini ifade eden Turan, “Finansal kesimin iyi çalışması çok önemli. Finansal kesim sağlıklı olduğu, kendi fiyatlamalarını yapabildiği ölçüde, reel kesim de sağlıklı olur. İzlenecek politikalar, reel kesimin olağan yollardan finansmana ulaşabilmesini sağlamalı; üretim ve yatırımın önünü açmalı. Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek’in rasyonel politikalara dönüş vurgusunun bu doğrultuda çok önemli bir adım olduğunu düşünüyoruz. Sayın Bakanın da ifade etmiş olduğu gibi, kolay çözümler ya da hızlı sonuç verecek yöntemler bulunmuyor olsa da, şeffaflık, hesap verilebilirlik ve öngörülebilirlik prensipleri doğrultusunda, kural temelli politika yapımına bağlı kalınması, ekonomideki bu zor durumun aşılmasını sağlayacaktır” dedi.

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(soldan sağa) Murat Özyeğin - Orhan Turan - Mehmet Şimşek - Tuncay Özilhan - Arzuhan Doğan Yalçındağ

‘BU KADAR İLGİYİ BEKLEMİYORDUM’

Şimşek öğleden sonra da Türkiye Bankalar Birliği yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, “Bu dönemde yeni program çalışmaları çerçevesinde toplumun bütün kesimleriyle, iş alemiyle de finans sektörüyle de sendikalarımızla da bütün kesimlerle istişare edeceğiz. İnşallah ülkemizin yatırım, ihracat, üretim, istihdam noktasında güçlü bir şekilde, toplumda tabii ki refah artışını sağlayacak bir modelle yolumuza devam edeceğiz” dedi. Toplantının istişari bir toplantı olduğunu ifade eden Şimşek, “Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörünü konuştuk. Ben ilginiz için teşekkür ediyorum. Doğrusu bu kadar bir ilgi olacağını düşünmüyordum” ifadelerini kullandı.

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BANKACILAR: TOPLANTI YAPICI ORTAMDA GEÇTİ

Bankalar Birliği’nden yapılan yazılı açıklamada, toplantıda, küresel ekonomik görünüm, Türkiye ekonomisi, bankacılık sektöründe yaşanan son gelişmeler ve geleceğe ilişkin beklentilerin görüşüldüğü belirtildi. Açıklamada, “Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, Türkiye ekonomisinin gücüne ve geleceğine inandıklarını, 22 ülkeden yatırımcının da yer aldığı bankacılık sektörünün imkânlarını, rekabet, yenilikçilik, sürdürülebilirlik prensipleri çerçevesinde, ülkemiz için değer oluşturmak ve kalkınmanın finansmanına destek olmak üzere kullanmaya devam edeceklerini belirtmiştir” denildi. Açıklamaya şöyle devam edildi:

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“Sayın Bakanımız, makro ekonomik istikrarın sağlam bir zeminde oluşturulmasına ve korunmasına, piyasaların ve finansal sektörün sağlıklı olarak işlemesine, sektörde dayanıklılığın daha da arttırılmasına verdiği önemi ifade etmiştir. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracata sektörün verdiği destek için teşekkür etmiş ve devamını istemiştir. Sektörün daha sağlıklı işlemesi için gereken adımların atılacağını ifade etmiştir. Ayrıca yeni dönem ekonomi politikası öncelikleri ve hedeflerine ilişkin görüşlerini üyelerle paylaşmıştır. Yapıcı ve samimi bir ortamda geçen toplantının bundan sonra mutat olarak yapılmasının yararlı olacağı hususunda görüş birliğine varılmıştır.”