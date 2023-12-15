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Bakan Şimşek: Yatırımcılar Türkiye'ye büyük ilgiyle yaklaşıyorlar

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#Mehmet Şimşek#Türkiye#Yatırım
Bakan Şimşek: Yatırımcılar Türkiyeye büyük ilgiyle yaklaşıyorlar
Oluşturulma Tarihi: Aralık 15, 2023 10:52

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Haberleşme, finans, enerji, sağlık, turizm, otomotiv ve tekstil sektörlerinden yatırımcılar, Türkiye'nin büyüme potansiyeline ve sunduğu fırsatlara büyük bir ilgiyle yaklaşıyorlar" dedi.

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Türkiye ekonomisine ilgi her geçen gün artıyor. Para ve maliye reformlarla yükselişini devam ettiren Türkiye'ye yabancı yatırımcı akını bekleniyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek İspanya'da görüşmeler gerçekleştirdi. Şimşek "Orta Vadeli Programımız, ülkemize yönelik yatırım iştahının canlanmasına ve uluslararası yatırımların artmasına önemli katkılarda bulunacak" dedi.

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Bakan Şimşek'in açıklamaları şöyle:

Uluslararası yatırımcı toplantılarımız İspanya’da devam ediyor. Dünyanın önde gelen finans kuruluşlarından BBVA'nın ev sahipliğinde, küresel ölçekte etkili İspanya merkezli 2 trilyon dolar büyüklüğündeki şirketlerin ve finans sektörünün yöneticileriyle yaptığımız görüşmeler çok verimli geçti.

Haberleşme, finans, enerji, sağlık, turizm, otomotiv ve tekstil sektörlerinden yatırımcılar, Türkiye'nin büyüme potansiyeline ve sunduğu fırsatlara büyük bir ilgiyle yaklaşıyorlar.

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Hem birebir görüşmelerimizde hem de geniş yatırımcı toplantılarımızda programımız ve sonuçları büyük bir merakla takip edildi. Orta Vadeli Programımız, ülkemize yönelik yatırım iştahının canlanmasına ve uluslararası yatırımların artmasına önemli katkılarda bulunacak.

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#Mehmet Şimşek#Türkiye#Yatırım

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