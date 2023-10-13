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Bakan Şimşek: Türkiye'ye yatırımcıların ilgisi şaşırtıcı değil

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#Mehmet Şimşek#Ekonomi#Enflasyon
Bakan Şimşek: Türkiyeye yatırımcıların ilgisi şaşırtıcı değil
Oluşturulma Tarihi: Ekim 13, 2023 14:46

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Türkiye'nin güçlü bir hikayesi olduğu göz önüne alındığında yatırımcıların ilgisi şaşırtıcı değil. Fiyat istikrarının sağlanması, mali sağlığın yeniden sağlanması ve yapısal reformların uygulanması taahhütlerimizi yerine getirmede kararlıyız" dedi.

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Türkiye ekonomisindeki güven ve istikrar ortamı her geçen gün pekişiyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yurt dışındaki temaslarını sürdürüyor.

Hükümet tarafından hayata geçirilen para ve maliye politikaları çerçevesinde enflasyonda kalıcı düşüş hedefleniyor.

Bakan Şimşek "Türkiye'nin güçlü bir hikayesi olduğu göz önüne alındığında yatırımcıların ilgisi şaşırtıcı değil. Fiyat istikrarının sağlanması, mali sağlığın yeniden sağlanması ve yapısal reformların uygulanması taahhütlerimizi yerine getirmede kararlıyız" dedi.

 

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#Mehmet Şimşek#Ekonomi#Enflasyon

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