Bakan Şimşek: Türkiye'ye yatırımcıların ilgisi şaşırtıcı değil

Türkiye ekonomisindeki güven ve istikrar ortamı her geçen gün pekişiyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yurt dışındaki temaslarını sürdürüyor.

Hükümet tarafından hayata geçirilen para ve maliye politikaları çerçevesinde enflasyonda kalıcı düşüş hedefleniyor.

Bakan Şimşek "Türkiye'nin güçlü bir hikayesi olduğu göz önüne alındığında yatırımcıların ilgisi şaşırtıcı değil. Fiyat istikrarının sağlanması, mali sağlığın yeniden sağlanması ve yapısal reformların uygulanması taahhütlerimizi yerine getirmede kararlıyız" dedi.

Investor interest isn’t surprising considering that #Türkiye has a strong story. We are determined to deliver on our commitments including,



- attaining price stability,

- restoring fiscal health, and

- implementing structural reforms. https://t.co/jDcG9GEMm3