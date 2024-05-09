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Bakan Şimşek: Rezervlerdeki olumlu seyir devam edecek

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#Mehmet Şimşek#Rezerv#Döviz
Bakan Şimşek: Rezervlerdeki olumlu seyir devam edecek
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2024 17:16

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Azalan dış finansman ihtiyacı ve hızlanan dış kaynak girişiyle rezervlerdeki olumlu seyir devam edecek dedi.

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Bakan Şimşek'in açıklaması şöyle:

TCMB'nin döviz pozisyonu iyileşiyor, swap hariç net rezervler nisan başından itibaren 26,7 milyar dolar arttı.

Programımız çalışıyor, yeniden dengelenmeyle cari açık düşüyor, makro finansal istikrar güçleniyor ve güven artıyor.

Azalan dış finansman ihtiyacı ve hızlanan dış kaynak girişiyle rezervlerdeki olumlu seyir devam edecek.

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#Mehmet Şimşek#Rezerv#Döviz

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