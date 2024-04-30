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Bakan Şimşek: Küresel ticaretteki yerimizi daha da güçlendireceğiz

Güncelleme Tarihi:

#Mehmet Şimşek#Ekonomi#Dış Ticaret
Bakan Şimşek: Küresel ticaretteki yerimizi daha da güçlendireceğiz
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2024 14:14

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Programımız çalışıyor… Yıllık dış ticaret açığındaki iyileşme eğilimi sekiz aydır kesintisiz devam ediyor. Martta yıllık dış ticaret açığı önceki yılın aynı ayına göre 26 milyar dolar iyileşerek 92 milyar dolara geriledi. 2024 yılı ilk çeyreğinde yıllık mal ihracatı 257,6 milyar dolara, turizm gelirleri ise 56,3 milyar dolara ulaştı" dedi.

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Bakan Şimşek'in açıklaması şöyle:

Programımız çalışıyor… Yıllık dış ticaret açığındaki iyileşme eğilimi sekiz aydır kesintisiz devam ediyor. Martta yıllık dış ticaret açığı önceki yılın aynı ayına göre 26 milyar dolar iyileşerek 92 milyar dolara geriledi. 2024 yılı ilk çeyreğinde yıllık mal ihracatı 257,6 milyar dolara, turizm gelirleri ise 56,3 milyar dolara ulaştı. Salgın sonrası yeniden şekillenen tedarik zincirleri, stratejik rekabet ve küresel ticarette parçalanma; dost ve yakın ülkelerden tedarik eğilimini artıyor. Stratejik konumuyla Türkiye bu eğilimlerden en olumlu etkilenen ülkelerdendir. Verimliliği artıracak yapısal reformlarla küresel ticaretteki yerimizi daha da güçlendireceğiz.

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#Mehmet Şimşek#Ekonomi#Dış Ticaret

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