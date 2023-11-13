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Bakan Şimşek: İyileşmenin devamını bekliyoruz

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#Mehmet Şimşek#Hazine Ve Maliye Bakanı#Ekonomi
Bakan Şimşek: İyileşmenin devamını bekliyoruz
Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2023 14:46

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Yıllık cari dengede son iki ayda 7,3 milyar dolar iyileşme sağlandı. Program öngörülerimiz doğrultusunda bu iyileşmenin devamını bekliyoruz" dedi.

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Türkiye ekonomisinde güçlenme devam ediyor. Güven ve istikrar ortamında ivmelenen ekonomide veriler olumlu seyrediyor. Türkiye ekonomisi bu yıl ikinci kez cari fazla verdi.

Cari işlemler verisine ilişkin açıklama yapan Bakan Şimşek "Yıllık cari dengede son iki ayda 7,3 milyar dolar iyileşme sağlandı. Program öngörülerimiz doğrultusunda bu iyileşmenin devamını bekliyoruz" dedi.

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CARİ DENGE FAZLA VERDİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan Ödemeler Dengesi raporuna göre, Eylül ayında cari fazla 1 milyar 876 milyon dolar oldu.

Böylece Haziran ayında gerçekleşen 716 milyon dolar fazlanın ardından, yılın ikinci fazla rakamı görülmüş oldu.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 7 milyar 118 milyon dolar fazla verdi.

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#Mehmet Şimşek#Hazine Ve Maliye Bakanı#Ekonomi

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