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THY açıkladı: 355 uçak alınacak

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#THY#Uçak#Şirket
THY açıkladı: 355 uçak alınacak
Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2023 13:25

Türk Hava Yolları "Airbus ile 2026-2036 arasında teslim alınmak üzere 355 uçağın satın alınmasına ilişkin görüşülmektedir" açıklamasını yaptı.

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Türk Hava Yolları filosunu genişletmeye devam ediyor. Şirket , Airbus ile 2026-2036 arasında teslim alınmak üzere 355 uçağın satın alınmasına ilişkin görüşme yapıldığını açıkladı.

Şirket tarafından KAP'a yapılan açıklamada, "Ortaklığımız 2023-2033 yıllarını kapsayan Stratejik Planı çerçevesinde ortaya koyduğu büyüme hedefleri doğrultusunda bir süredir uçak ve motor üreticileri ile görüşmeler yapmaktadır. Bu çerçevede, Airbus firması ile 2026-2036 yılları arasında teslim alınmak üzere 240 adedi kesin, 115 adedi opsiyon olmak üzere toplamda 355 adet uçağın satın alınmasına ilişkin görüşülmektedir. Satın alma ile ilgili olarak yönetim kurulu onayı alındıktan sonra, gerekli bildirim kamuoyu ile paylaşılacaktır." denildi.

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#THY#Uçak#Şirket

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