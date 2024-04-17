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Bakan Şimşek: Cari açıktaki düşüş orta vadeli programımızın çalıştığını gösteriyor

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#Mehmet Şimşek#Ekonomi#Cari Açık
Bakan Şimşek: Cari açıktaki düşüş orta vadeli programımızın çalıştığını gösteriyor
Oluşturulma Tarihi: Nisan 17, 2024 14:28

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Cari açıktaki azalma döviz rezervi birikimine destek olurken, makro finansal istikrar kanalıyla da dezenflasyona destek olacak" dedi.

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Bakan Şimşek'in açıklaması şöyle:

Cari açık şubatta beklentilerin altında gerçekleşti ve geçen yıla göre 5,8 milyar dolar düştü. 2023 yılı mayıs ayı zirvesine göre yıllık 28,3 milyar dolar iyileşme gerçekleşti. Cari açıktaki düşüş orta vadeli programımızın çalıştığını gösteriyor.

Dezenflasyon için uyguladığımız politikaların etkisi ile bu düşüşün önümüzdeki aylarda kademeli olarak devam etmesini bekliyoruz. Bu eğilim yıl sonunda cari açığın milli gelire oranının yüzde 2,5’in altında gerçekleşebileceğine işaret ediyor.

Cari açıktaki azalma döviz rezervi birikimine destek olurken, makro finansal istikrar kanalıyla da dezenflasyona destek olacak.

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#Mehmet Şimşek#Ekonomi#Cari Açık

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