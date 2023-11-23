Son dakika haberi! Bakan Şimşek: BAE ile ticaret hacmimizi 25 milyar doların üzerine çıkartmayı hedefliyoruz

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BAE Ankara Büyükelçisi Said Sani ez-Zahiri ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenen resepsiyona Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, diplomatlar, misyon şefleri ve davetliler katıldı. Program iki ülkenin milli marşları ile başladı.

"51 MİLYAR DOLARLIK İŞBİRLİĞİ VİZYONUNU HAYATA GEÇİRDİK"

Bakan Şimşek, Türkiye-BAE ilişkilerine ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde temmuzdaki ziyaretimizde Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyi oluşturuldu. Çeşitli sektörlerde imzaladığımız 13 anlaşma ile 51 milyar dolarlık etkileyici bir işbirliği vizyonunu hayata geçirdik. Önümüzdeki dönemde enerji, savunma, yeşil ve dijital dönüşüm projeleri ile birlikte ortak geleceğimizi güçlü bir şekilde inşa edeceğimiz Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması ile de ticaret hacmimizi 5 yılda 25 milyar doların üzerine çıkartmayı hedefliyoruz. Birleşik Arap Emirlikleri’nin 2050 Net Sıfır Emisyon Girişimini ve Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı'nın (COP) 28'incisine ev sahipliği yapma kararını geleceğe yönelik vizyoner adımlar olarak takdirle karşılıyoruz. Yenilenebilir enerjiye geçiş, karbon emisyonunun azaltımı, enerji kaynaklarını arttırma hedeflerimize ulaşmak için kararlılık göstermeliyiz. Bu bağlamda müteahhitlerimizin yenilenebilir enerji projelerinde iş birliği isteğini ortak hedeflerimizi desteklemede kritik bir adım olarak görüyoruz" dedi.

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İSRAİL İLE HAMAS ARASINDAKİ ATEŞKES

Bakan Şimşek ayrıca, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 günlük insani ara verilme kararına ilişkin, "Bu insani aranın çatışmaların sona ermesi, adil kalıcı bir barış için, iki devletli çözüm sürecinin başlamasına katkıda bulunmasını umuyoruz" diye konuştu.



BÜYÜKELÇİ EZ-ZAHİRİ: TÜRKİYE EN HIZLI BÜYÜYEN ORTAK HALİNE GELDİ



BAE Ankara Büyükelçisi Said Sani ez-Zahiri, Türkiye ile ilişkilere ilişkin, "BAE, dünyamızın karşı karşıya olduğu riskleri kontrol altına almak amacıyla dünya liderlerini ve uzmanları bir araya getirecek olan COP 28'inci oturumuna ev sahipliği yapmakta. Bu küresel konferans aracılığıyla BAE, anlaşmaları somut gerçekliğe ve başarılara dönüştürerek sadece taahhütler değil, bu küresel etkinliğin sonucunun uygulanabilir mekanizmalar olmasına odaklanarak sürdürülebilir kalkınma hedeflerini hızlandırmaya ve enerji alanındaki dönüşümlerin kapsamını genişletmeye öncelik vermekte. BAE-Türkiye aralarındaki toplam petrol dışı ticaret, 2021'e göre yüzde 40 artışla 2022'de yaklaşık 19 milyar dolara ulaşmış ve Türkiye Cumhuriyeti, BAE'nin en büyük 10 ticaret ortağı arasında en hızlı büyüyen ortağı haline gelmiştir. Türkiye Cumhurbaşkanı'nın BAE'ye gerçekleştirdiği son ziyarette, 'BAE ile dost Türkiye arasında Yüksek Stratejik Komite'nin kurulmasının yanı sıra, 50,7 milyar dolar değerinde bir dizi mutabakat zaptı ve anlaşma da imzalanmıştır. BAE olarak biz, iki ülkenin liderliğinin istekleri doğrultusunda ikili ilişkileri geliştirmek ve iki dost halkın çıkarlarına hizmet etmek için çalışan tüm sektörlerde Türkiye Cumhuriyeti ile işbirliğini geliştirmeyi ve deneyim alışverişinde bulunmayı dört gözle bekliyoruz" ifadelerini kullandı.