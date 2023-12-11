Bakan Şimşek açıkladı: Program hedeflerimiz bir bir gerçekleşmeye devam edecek

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Ekonomiye ilişkin kritik veriler bugün açıklandı. İşsizlik oranı 11 yılın en düşük seviyesine gerilerken sanayi üretiminde hafif yükseliş yaşandı. Cari açık ise Mayıs ayına göre 9,6 milyar dolarlık düşüş gösterdi.

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre 163 bin kişi azalarak 2 milyon 961 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,5 puan azalarak %8,5 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %7,0 iken kadınlarda %11,3 olarak tahmin edildi.

Gözden Kaçmasın İşsizlik rakamları açıklandı Haberi Görüntüle

BAKAN ŞİMŞEK: PROGRAM HEDEFLERİMİZ BİR BİR GERÇEKLEŞMEYE DEVAM EDECEK

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomik verileri değerlendirdi. Şimşek, uygulamaya konan politikaların sonuçlarının alındığını söyledi.

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Bakan Şimşek'in açıklamaları şöyle:

Büyümede dengelenmeye yönelik politikalarımızla cari denge ekim ayında da fazla verdi, yıllık açık mayısa göre 9,6 milyar dolar azaldı.

Cari dengedeki düşüş ve ülkemize yönelik artan uluslararası yatırımcı ilgisi sayesinde rezervlerimiz 140 milyar dolar ile tarihi yüksek seviyesine ulaştı.

Uyguladığımız politikalarla bir yandan kırılganlıkları azaltırken diğer yandan yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı sürdürülebilir büyümeyi tesis ediyoruz. Bu dönemde en büyük dezavantajımız ihracat artışını sınırlayan ticaret ortaklarımızdaki zayıf talep.

Sanayi üretimindeki seyir büyük oranda bunu yansıtıyor.

Ekim ayında işsizlik oranı son 11 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 8,5’e geriledi.

Uygulamaya koyduğumuz politikalarımızın sonuçlarını her gün alıyoruz, program hedeflerimiz bir bir gerçekleşmeye devam edecek.