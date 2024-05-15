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Bakan Şimşek: AB ile ilişkileri yeniden canlandırıyoruz

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#Hazine Ve Maliye Bakanı#Mehmet Şimşek#AB
Bakan Şimşek: AB ile ilişkileri yeniden canlandırıyoruz
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 15, 2024 16:25

Bir dizi temaslar için Brüksel'de bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Avrupa Birliği ile ilişkilerimizi yeniden canlandırıyoruz. Bu amaçla dün Brüksel'de önemli temaslarda bulunduk." açıklamasında bulundu.

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Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Şimşek şunları söyledi:

Avrupa Birliği ile ilişkilerimizi yeniden canlandırıyoruz. Bu amaçla dün Brüksel'de önemli temaslarda bulunduk.

Avrupa Birliği ev sahipliğindeki Ekonomik ve Mali Diyalog Toplantısı’nda Orta Vadeli Programımızı ve sonuçlarını anlattık.

Finansal Hizmetler, Finansal İstikrar ve Sermaye Piyasaları Birliğinden Sorumlu AB Komiseri Mairead McGuinness, Ekonomiden Sorumlu AB Komiseri Paolo Gentiloni ve İç Pazardan Sorumlu AB Komiseri Thierry Breton ile oldukça verimli toplantılar gerçekleştirdik.

Ayrıca Avrupa’nın önde gelen düşünce kuruluşlarından olan Bruegel’de düzenlenen toplantıda ekonomideki önceliklerimizi ve Türkiye-AB ilişkileriyle ilgili vizyonumuzu paylaştık.

 

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#Hazine Ve Maliye Bakanı#Mehmet Şimşek#AB

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