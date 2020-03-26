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Ekonomi
Haber Giriş: 26.03.2020 - 09:45,Son Güncelleme:/

Sağlık personeli alımı nasıl yapılacak? Bakan Selçuk açıkladı!

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Sağlık personeli alımı nasıl yapılacak? Bakan Selçuk açıkladı!
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Bakan Selçuk; "14 bin sağlık personelinin alımını İŞKUR üzerinden tamamen dijital ortamda gerçekleştireceğiz"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sağlık Bakanlığının duyurduğu 32 bin yeni sağlık çalışanı alımının 14 bininin İŞKUR üzerinden gerçekleştirileceğini açıkladı.

KAMU İŞÇİSİ ALIMINDA BAŞVURULAR ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK

Kamu işçisi alımında başvuruların elektronik ortamda gerçekleşeceğinin altını çizen Bakan Selçuk, “Vatandaşlarımız İŞKUR birimlerine gelmeden başvurularını E-Devlet ya da esube.iskur.gov.tr üzerinden yapabilecek. Ayrıca ALO 170 Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezimizi arayarak da başvurularını gerçekleştirebilecekler.” dedi. Bakan Selçuk Yeni Koronavirüs riski göz önünde bulundurularak ve halk sağlığını korumak amacıyla İl Müdürlüklerine fiziken yapılan başvuruların kabul edilmeyeceğine dikkat çekti.

BAŞVURULAR 26-30 MART ARASINDA YAPILACAK

Başvuruların 26-30 Mart tarihleri arasında yapılacağı açıklandı.

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