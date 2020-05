Bakan Pekcan'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, tarihine, kültürlerine sahip çıkan, milli ve manevi değerlerine bağlı, iyi yetişmiş, kalbinde vatan sevgisini her daim büyüten gençler sayesinde Türkiye'nin daha da ileriye gideceğini belirtti.



Pekcan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.



Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yaktığı istiklal ve istikbal meşalesinin kısa sürede tüm Anadolu'yu sararak destansı bir mücadelenin başlangıcı olduğunu ifade eden Pekcan, milletin büyük fedakarlık göstererek zaferle taçlandırdığı bu kutlu mücadelenin bugünkü Türkiye'nin temellerini attığını bildirdi.



Yaktığı bağımsızlık meşalesi ile milli mücadeleyi başlatan Atatürk'ün bugünü gençlere ithaf etmesinin, gençliğin önemine, enerjisine ve üretkenliğine inanmasından kaynaklandığını belirten Pekcan, gençlerini en iyi şekilde yetiştiren milletlerin gelecekte de var olabileceğini bildiklerini vurguladı.



Pekcan, tarihine, kültürlerine sahip çıkan, milli ve manevi değerlerine bağlı, iyi yetişmiş, kalbinde vatan sevgisini her daim büyüten gençler sayesinde Türkiye'nin daha da ileriye gideceğinin altını çizerek şunları kaydetti:



"Bizler de gençlerimize çok daha kalkınmış, gelişmiş, müreffeh bir ülke bırakmak için canla başla çalışıyor, tüm imkanlarımızla gençlerimizin yanında yer almaya, onları her anlamda desteklemeye devam ediyoruz. Bakanlık olarak Sanal Ticaret Akademisi, Export Akademi gibi platformlarımızla, ihracatçı birlikleriyle bazı mesleki bölümlerde öğrencilerimize sağladığımız burs imkanıyla gençlerimizin gelişimine katkı sağlıyoruz. Bu vesileyle 19 Mayıs 1919'un 101. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, milli mücadele kahramanlarımızı ve tüm şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyor, çok değerli gençlerimizin ve milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı canı gönülden kutluyorum."