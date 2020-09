Bakan Pekcan, ihracatın geliştirilmesi için odaklanılan 3 konuya dikkat çekti: 1) Tasarım 2) Teknoloji 3) Katma değer

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) “Türkiye’nin ilk 1000 ihracatçısı 2019” araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Araştırmaya göre, ilk 1000’de yer alan şirketlerin toplam ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 3 artarak 103 milyar dolara ulaştı. Bu şirketlerin toplam ihracattan aldıkları pay ise yüzde 62 oldu. Listeye toplam 5.8 milyar dolar ihracat gerçekleştiren 144 firma ilk kez dahil olurken 856 şirket ise iki yıl üst üste listede yer almayı başardı.

GÜVENİMİZ TAM

‘Türkiye’nin ilk 1000 İhracatçısı 2019’ Prestij Kitabı’nın da tanıtıldığı toplantıda konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “İhracat, Türkiye’nin en önemli ekonomik enstrümanlarından biri. Son 18 yılda ihracat kapasitesini hızlı bir şekilde arttırdık. Bundan sonra da tasarım, teknoloji ve katma değer odaklı artışa devam edeceğiz” dedi. Pekcan, “Geçtiğimiz yıl küresel ticaretteki korumacılık eğilimi tüm dünyada bu anlamda sıkıntılı günlerin yaşanmasına neden oldu. Biz Türkiye olarak adil ve rekabete dayalı bir ticaret sistemimden yanayız. Çünkü bizim en başta kendimize, üreticimize ve ihracatçımıza güvenimiz tam” diye konuştu.

YENİ İHRACAT NEFERLERİ

Türkiye’nin pek çok ülkenin ihracatta kayıp yaşadığı 2019’da ihracatını en çok arttıran 6’ncı ülke olduğunu söyleyen Pekcan, “En önemli dış pazarlarımızın ciddi ekonomik daralmalar yaşadığı böylesine bir ortamda ilk 8 ayda 102 milyar dolarlık ihracat yapmamız önemli” diye konuştu. Salgın sürecinde ihracatta sürekliliğin oldukça önemli olduğuna değinen Pekcan, “Dış ticareti hiç tecrübe etmemiş bu tür firmalarımıza mentorluk ve destek sağlayarak ülkemiz için yeni ihracat neferleri ortaya çıkarmak istiyoruz. İhracatta en küçük potansiyeli dahi göz ardı etmiyoruz. İhracatçılarımız ile hedef pazarlardaki ithalatçıların iletişim bilgilerini paylaşarak onlara destek oluyoruz” ifadelerini kullandı.

AR-GE’NİN ÖNEMİ ORTADA

TİM tarafından gerçekleştirilen araştırmanın ihracatçı firmaların yıllık performanslarının analiz edilmesine olanak sağladığını belirten TİM Başkanı İsmail Gülle, “Önem verdiğimiz başlıklardan biri de yüksek teknolojili ve katma değerli ihracat. Araştırmamıza katılan firmaların 189’u, 2019’da 10 milyar liraya yakın Ar-Ge harcaması gerçekleştirdi. Yaptığımız analizlerde, Ar-Ge harcamasında her 1 birimlik artışın, ihracatta 0.24 birimlik artış sağladığını tespit ettik. Diğer bir deyişle, Ar-Ge’ye harcanan her 1 dolar, ihracatta 2.15 dolar olarak ülkemize geri dönüyor” dedi.

YATIRIMI 4’E KATLIYOR

Ayrıca, her 1 birimlik ihracat artışının, kârlılıkta 0.87 birimlik bir artış sağladığını ifade eden Gülle, “Yani, ihracatını arttıran, hem kârlılığını hem de sermayesini arttırıyor. Araştırmamıza göre ihracatçılarımızın gerçekleştirdiği her 1 dolarlık yatırım, 4 dolarlık bir ihracat getirisi anlamına geliyor. Firmalarımızın tescil ettiği her patent, ihracatta ortalama 2.2 milyon dolarlık bir artış sağlıyor. Tescil ettiğimiz her marka, yaklaşık 400 bin dolarlık bir ihracat artışı anlamına geliyor” şeklinde konuştu.

İHRACAT ŞAMPİYONLARI ÖDÜLLERİNİ ALDI

Törende Türkiye’nin ihracat şampiyonlarına da ödülleri verildi. ​​​​​​En çok ihracat yapan ilk 10 şirketten 4’ü Koç Holding bünyesindeki şirketlerden olunca ödül töreni sırasında Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç, 4 kez ödül için sahneye çıktı.

OTOMOTİV LİDER

Araştırma sonuçlarına göre Ford Otomotiv, 5 milyar 869 milyon dolarlık ihracatla liderliğini korurken, Toyota Otomotiv, 4 milyar 232 milyon dolarla ikinci, TÜPRAŞ ise 3 milyar 511 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı. Bir önceki yıl 9’uncu sırada bulunan Oyak-Renault, 2 milyar 385 milyon dolarlık ihracatla 4’üncü sıraya yükseldi. 2 milyar 247 milyon dolarla Kibar Dış Ticaret 5’inci, 2 milyar 231 milyon dolarla TGS Dış Ticaret 6’ncı, 2 milyar 210 milyon dolarla Tofaş 7’nci sırayı aldı. Vestel 2 milyar 194 milyonla 8’inci, Arçelik 1 milyar 837 milyonla 9’uncu olurken 1 sıra yükselen Mercedes Benz Türk ise 1 milyar 507 milyonluk ihracatla 10’uncu sırada yerini aldı. Onu 1.3 milyar dolarlık ihracatla Habaş, 1.2 milyar dolarlık ihracatla İstanbul Altin Rafinesi, 972 milyon dolarlık ihracatla Socar Turkey, 934 milyon dolarlık ihracatla Bsh ve 923 milyon dolarlık ihracatla Bosch takip etti.