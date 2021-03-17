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HaberlerEkonomi HaberleriBakan Pekcan: Enflasyonla mücadele kararlılıkla sürecektir
GeriEkonomi Bakan Pekcan: Enflasyonla mücadele kararlılıkla sürecektir
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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 17.03.2021 - 11:45 | Son Güncelleme:

Bakan Pekcan: Enflasyonla mücadele kararlılıkla sürecektir

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Bakan Pekcan: Enflasyonla mücadele kararlılıkla sürecektir

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan "Enflasyonla mücadeleyi zedeleyen ve tüketicileri mağdur eden tüm olağan dışı fiyat gerçekleşmeleriyle mücadelemiz kararlılıkla sürecektir" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan "Hükümetimizin fiyat istikrarının temini, enflasyonla mücadele çalışmaları, fiyat anomalilerine ilişkin tedbirleri kararlılıkla devam edecek" açıklamasında bulundu.

Ayrıntılar geliyor...

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