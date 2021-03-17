AA
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Bakan Pekcan: Enflasyonla mücadele kararlılıkla sürecektir
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan "Enflasyonla mücadeleyi zedeleyen ve tüketicileri mağdur eden tüm olağan dışı fiyat gerçekleşmeleriyle mücadelemiz kararlılıkla sürecektir" dedi.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan "Hükümetimizin fiyat istikrarının temini, enflasyonla mücadele çalışmaları, fiyat anomalilerine ilişkin tedbirleri kararlılıkla devam edecek" açıklamasında bulundu.
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