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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 05.02.2021 - 11:25 | Son Güncelleme:

Bakan Pekcan: Destek 45.6 milyar dolara çıktı

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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan "Eximbank’ın 2020'de toplam desteği 2019'a göre yüzde 4 artışla 45,6 milyar dolara, ihracatı destekleme oranı yüzde 24,3’ten 26,9’a çıktı." dedi.

Bakan Pekcan'ın açıklamaları şöyle:

-Eximbank'ın destek verdiği ihracatçı firma sayısı 2020'de 2019'a göre yüzde 4'ün üzerinde artarak 13 bin 102'ye ulaştı.

-Eximbank’ın 2020'de toplam desteği 2019'a göre yüzde 4 artışla 45,6 milyar dolara, ihracatı destekleme oranı yüzde 24,3’ten 26,9’a çıktı.

-Son 1 yılda banka desteklerinden ilk defa yararlanan 953 ihracatçı firmanın yüzde 90’ı KOBİ oldu. Bu en önemli gelişme.

-2021'de ihracatın yoğun olduğu bölgelerde Eximbank'ın 5 yeni şubesini daha açarak ihracatçılarımızın yakınında olmaya devam edeceğiz.

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