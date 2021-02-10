Bakan Pekcan: 149 projeye 14.6 milyon TL hibe desteği verdik

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) tarafından düzenlenen ’İş Dünyasında Kadın İletişim Ağı Projesi Toplantısı’na video konferans ile katıldı. Toplantıda konuşan Pekcan, girişimciler arasında ağ oluşturma konusunun, uluslararası uygulamalarda, üzerinde hassasiyetle durulan bir konu olduğunu belirterek, "Bakanlık olarak hayata geçirdiğimiz ’Online ve Fiziki Kadın Girişimci Network Proje’miz ile iller bazında çok sayıda kadın girişimcimize ulaşmak için çalışmalar başlattık ve çalışmaya da devam ediyoruz. Projemiz çerçevesinde, ocak sonu itibarıyla 44 ilimizde kadın girişimcilerimizin kolay ve güvenilir bir çevrede iş yapabilmek için ihtiyaç duydukları networkleri oluşturduk. 1300’ün üzerinde kadın girişimciyi bu ağlarda bir araya getirdik. KAGİDER’in koordinatörlüğünde yürütülen ’İş Dünyasında Kadın İletişim Ağı Projesi’ ile bakanlığımızın kadın girişimci network projesinin birbirini tamamlayıcı projeler olarak görüyorum" dedi.

'149 PROJEYE 14.6 MİLYON DESTEK VERDİK'

Ticaret Bakanlığının Kooperatiflerin Desteklenmesi (KOOP-DES) programı kapsamında 139 kooperatifin 149 projesine 14.6 milyon destek verildiğini ifade eden Pekcan, "Kadınlarımızın bir araya gelerek, güçlerini birleştirerek kurdukları kooperatiflerin ticarette aktif rol oynamalarını çok önemsiyoruz ve bakanlık olarak onları da destekliyoruz. Bu çerçevede bakanlığımızın KOOP-DES programını da 2020 yılı itibariyle kadın kooperatiflerine odaklamış durumdayız. Ortaklığın çoğunluğunu kadınların oluşturduğu, kadın emeğini değerlendirme amacı güden kooperatiflere hibe desteği sağlıyoruz. Bu program kapsamında 2020 yılında 139 kooperatifinin 149 projesine 14.6 milyon TL hibe desteği verdik. Destek sürecimiz 2021 yılında da devam edecek olup 28 Şubat tarihine kadar başvuruları almayı sürdüreceğiz" diye konuştu.