Bakan Pakdemirli'den süt alımına ilişkin önemli açıklama

Pakdemirli, Twitter hesabından, süt alımına ilişkin Et ve Süt Kurumuna (ESK) talimat verdiğini belirterek şu paylaşımda bulundu:



"Bazı bölgelerimizde süt üreticilerimizin, mevsimsel arz fazlalığına bağlı olarak süt satışında zorlandıklarını iletmeleri üzerine ESK Genel Müdürümüze talimatı verdim. İhtiyaç olan illerimizde en kısa sürede süt alımına başlıyoruz. Üreticilerimize hayırlı olsun."

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara