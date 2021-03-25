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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 25.03.2021 - 21:55 | Son Güncelleme:

Bakan Pakdemirli'den süt alımına ilişkin önemli açıklama

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Bakan Pakdemirli'den süt alımına ilişkin önemli açıklama

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bazı bölgelerdeki süt üreticilerinin satışta zorlandıklarını iletmeleri üzerine ihtiyaç olan illerde en kısa sürede alıma başlayacaklarını bildirdi.

Pakdemirli, Twitter hesabından, süt alımına ilişkin Et ve Süt Kurumuna (ESK) talimat verdiğini belirterek şu paylaşımda bulundu:

"Bazı bölgelerimizde süt üreticilerimizin, mevsimsel arz fazlalığına bağlı olarak süt satışında zorlandıklarını iletmeleri üzerine ESK Genel Müdürümüze talimatı verdim. İhtiyaç olan illerimizde en kısa sürede süt alımına başlıyoruz. Üreticilerimize hayırlı olsun."

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