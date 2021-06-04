Bakan Pakdemirli açıkladı! Destek ödemeleri bu akşam hesaplarda...

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli toplamda 150 milyon 790 bin TL'lik destek ödemesinin bugün itibarıyla hesaplara yatırılacağını açıkladı.

Sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Pakdemirli, "Hububat, baklagil, dane mısır desteği kapsamında 11 bin 576 üreticimize 39 milyon 442 bin TL, mazot, gübre desteği kapsamında 17 bin 870 üreticimize, 102 milyon 984 bin TL, küçük aile işletme desteği kapsamında 14 bin 443 üreticimize 4 milyon 940 bin TL, çay budama masrafı desteği kapsamında 3 milyon 423 bin TL olmak üzere, toplamda, 150 milyon 790 bin TL’lik destek ödemesini bugün saat 18:00 itibari ile üreticilerimizin hesaplarına aktarmaya başlayacağız. Hayırlı, bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

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