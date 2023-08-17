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Bakan Özhaseki'den 17 Ağustos mesajı

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#Mehmet Özhaseki#Deprem#17 Ağustos
Bakan Özhasekiden 17 Ağustos mesajı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2023 10:31

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki "17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 24. yıl dönümünde, hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle yâd ediyorum. Rabbim mekânlarını cennet eylesin" dedi.

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Bakan Özhaseki'nin açıklamaları şöyle:

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 24. yıl dönümünde, hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle yâd ediyorum. Rabbim mekânlarını cennet eylesin. Bu vesileyle 6 Şubat Kahramanmaraş Depremi ile diğer afetlerde ebediyete irtihal eyleyen vatandaşlarımıza da Allah'tan rahmet diliyorum.

Böylesi acıları bir daha yaşamamak için, ülkemizin deprem kuşağında olduğu gerçeğinden hareket ederek şehirlerimizi bir an evvel afetlere dirençli hâle getireceğiz. İstanbul başta olmak üzere kentsel dönüşüm çalışmalarımızı hızlandırarak ülkemiz için, milletimiz için sağlam, güvenli konutları el birliğiyle üreteceğiz.

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde afetlere karşı dirençli, yatay mimariye sahip ve iklim dostu konutlar üreterek Türkiye Yüzyılı'nın şehirlerini hep birlikte inşa edeceğiz.

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#Mehmet Özhaseki#Deprem#17 Ağustos

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