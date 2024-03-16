Bakan Özhaseki: Son 5 senedir 'algı belediyeciliği' anlayışı çıktı

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Fatih Belediyesi'nin hayata geçirdiği Karasurları Millet Bahçesi'nin 2. Etabı Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin katılımıyla hizmete açıldı. Açılış törenine Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, ilçe protokolü, parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ÖZHASEKİ: YENİ DÖNEMDE İKİ TANE DAHA MİSYON BİÇTİK

Yeni dönemde kendilerine iki tane daha misyon biçtiklerini ifade eden Bakan Özhaseki, “Birincisi hepimizin hatırlayacağı gibi 1 sene kadar önce 6 Şubat'ta büyük bir deprem atlattık. Oradaki hasarların sarılması, yaraların sarılması insanlarımızın orada evlerine kavuştururulması gibi önemli bir görevimiz var. İkincisi de Türkiye bir deprem ülkesi. Böyle bir ülkede başta İstanbulumuz olmak üzere birçok ilimizi depreme karşı dayanıklı, dirençli hale getirebilme mücadelesi. Bu iki işimiz aslında bakanlığımızın ana asli işlerinin de önüne geçmiş vaziyette. Bir sene kadar önce, birisi gece yarısı 04.00 gibi, birisi gündüz, 13.00 gibi iki tane şiddetli deprem, uzun süren bir deprem. Bu uzun sürmesinden ve yerleşim yerlerinin en yakınından geçmesinden dolayı da müthiş bir hasar var. 18 ilimiz bundan etkilendi. 14 milyon insan zarar gördü. 680 bin evimiz yıkıldı. 170 bin kadar da o bölgelerde iş yeri gibi tek katlı müştemilatlar yıkıldı. Maddi hasar 100 milyar doların üzerinde. Manevi hasar mı diyorsunuz? 53 bin 500 kardeşimizi toprağa verdik. Emin olun onların aileleri, çevresi ve yakınlarında ocaklarında hala gözyaşı tütüyor. Evleri teslim ettiğimizde gidip o evlerde bir çay içmek için sohbet ettiğimizde biraz sonra hepimiz ağlayarak çıkıyoruz evlerden” dedi.

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“ORADAKİ İNSANLARIN HAKLARINI VEREBİLMEK İÇİN GECE GÜNDÜZ GAYRET EDİYORUZ”

Deprem bölgesindeki insanların haklarını verebilmek için gece gündüz çalıştıklarını ifade eden Özhaseki, “Çok şükür çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Oradaki insanların haklarını verebilmek için gece gündüz gayret ediyoruz. Benim görevi devrettiğim, sonra da yeniden ondan görevi teslim aldığım Murat kardeşim o deprem bölgesinde ilk günlerde oralardaydı. Onun da başlattığı, benim de şimdi devam ettirdiğim binlerce konut yapılıyor. En azından oradaki insanlarımızın yıkılan evlerini verelim diye uğraşıyoruz. Şu anda binden fazla şantiyemiz var. 4 bin 333 köyde çelikten köy evleri yapıyoruz. Kiminde 50 tane yıkılmış, kiminde 100 kimin de 200 tane evler yıkılmış? Her birine gidip şantiye kuruyorsunuz. Oradaki köylü vatandaşımızın evini yapmaya çalışıyoruz. Ayın 19’unda inşallah yine dağıtım törenimiz var. İnşaatlar başlayalı 10 ay civarında oldu. 75 bin evi dağıtmış olacağız. Bundan sonra da orada 10 bin, 15 bin her ay ev vereceğiz. Bazen kurada çıkmadığı zaman hüzünlenenler oluyor, diyorum ki ‘Bak merak etmeyin, söz veriyorum, inşallah sizler evinize oturuncaya kadar buradayız. Bu sefer çıkmadıysa öbür sefer çıkar'” diye konuştu.

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“SON 5 SENEDİR YENİ BİR BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI ÇIKTI”

Özhaseki, “Bu arada Ergün Bey bazen muhalif arkadaşların yaptıklarından şikayet ediyor. Bu işin de kaderi bu. Biz bu kadar ev dağıtıyoruz. Ana muhalefetin genel başkanı sesleniyor; ‘Nerede bu evler? Kime verdiniz?’ Bir başka genel başkan da ‘Herhalde AK Partililere dağıtmışlardır.’ Allah ıslah etsin sizi ne diyebilirim ki? Diyorum ki; ‘Gelin hepinize o bölgeleri gezdireceğim. Bin tane şantiyemizi tek tek elinizden tutup gezdireceğim. 4 bin 333 tane köyde neler yapıyoruz göstereceğim, gelin hadi’. Gelen giden yok tabii ama dışarıdan laf atmaya gelince aynen bu şekilde devam ediyor. Son 5 senedir yeni bir belediyecilik anlayışı çıktı, o da algı belediyeciliği. Ben güçlük çekiyorum. Yapmadığı halde yapmış gibi göstermek, birilerinin emeğinin üstüne yatmak veyahut da sosyal medyacılara trilyonlar verip ‘Beni parlatın ben çok büyük bir adamım, buralara sığmıyorum. Belediye başkanlığı ne ki? Bana küçük geliyor demek’ Ne yazık ki bu dönemde bu başladı” ifadelerini kullandı.

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“EVİMİZDEN ÇÖP DİYE ATTIKLARIMIZDAN BİZ 96 MİLYAR LİRA PARA KAZANDIK”

Özhaseki, “Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Hanım'ın başını çektiği ve yıllardır mücadelesini verdiği 'Sıfır Atık' gibi de bir projemiz var. Bakın sıfır atık sadece Türkiye'nin bir bulduğu marka değil, tüm dünyanın takip ettiği ve bizim ülkemizin kazandırdığı bir marka oldu. 30 Mart Birleşmiş Milletler'de Sıfır Atık Günü ilan edildi. Devlet başkanlarının artık sonuç bildirgelerine giriyor. Seçimden sonra bakanlık olarak biz bunu zorlayacağız. Herkesin atığı evinden dışarıya gönderirken, 'Çöp diye çöpçüye verdik' diye söylediği şeyleri ayrıştırılmış olarak vereceğiz, onların geri kazanımı mümkün. Şu anda geri kazanımda yüzde 35’lerdeyiz ama bunu gittikçe artırabiliriz. Birkaç yıl içerisinde sadece evimizden çöp diye attıklarımızdan biz 96 milyar lira para kazandık” diye konuştu.

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TURAN: KARASURLARI’NI KENDİLERİ YAPMIŞ GİBİ İMAJ OLUŞTURUYORLAR

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ise şunları söyledi:

“Bu proje çevreci bir projedir. Çünkü bu projemizle birlikte şu anda Sur diplerinde toplamda 290 bin metrekare olarak kentin en niteliksiz alanlarını en nitelikli alanlar olarak kentin kullanımına açıyoruz. Fatih’te 875 bin metrekare yeşil alan vardı, bu 5 yıl içerisinde yüzde 41 oranında artırarak bu alanı 1 milyon 237 bin metrekareye çıkarttık. Biz bir iş yapmayla uğraşırken bir de İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile uğraşıyoruz. Bir gün kalkıyoruz Karasurları’nın içinde toprak temizlemişler sanki millet bahçesini onlar yapıyorlar. Bir gün kalkıyoruz Karasurları’nın içinde kütüphane yaptık diyorlar. Bir adım atıyorlar hem Karasurları’nı kendileri yapmış gibi imaj oluşturuyorlar, hem de Karasurları Kütüphanesi diyerek kütüphaneleri de biz yaptık imajı oluşturuyorlar.”